飛常日誌︱吳大強父子檔鬥戲　鄺潔楹萌爆登場

由藝人馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、朱敏瀚、高海寧ｚ（高Ling）、洪永城、吳偉豪（Ricco）、戴祖儀、郭柏妍及徐榮等，主演的無綫劇集《飛常日誌》，昨晚（23日）吳大強和吳偉豪父子檔同框，在劇中吳大強飾患有認知障礙症的福伯，吳偉豪飾兒子關宇安（安仔）。其實Ricco和吳大強在劇中飾演父子絕對無心插柳，監製透露當初選角時只收到5集劇本，當時未知道福伯和安仔在劇中是兩父子，只知道兩個角色已落實由大強和Ricco飾演，監製續指是之後收到餘下5集的劇本時，才知道二人在劇中演父子！Ricco受訪時坦言與爸爸合作有點緊張：「因為拍劇係我在行嘅工作，喺阿爸面前唔想NG，簡單啲講就係唔想失禮！」問到有否在演戲上幫忙爸爸時，Ricco 說：「對於一個新演員嚟講，如果你畀太多要求或者指導，都未必係好事，可能令佢承受不必要嘅壓力。除咗一齊對稿之外，我都冇特別刻意幫爸爸。」

講到Ricco與徐榮在劇中默契十足似足兩兄弟，Ricco 笑言：「其實喺我訓練班畢業之後就已經認識佢，喺我為《愛．回家之八時入席》Casting時，劇組請咗徐榮同曾慧雲為我同周嘉洛對戲，當時覺得好驚訝同開心，佢竟然會專登返嚟同我對戲！」Ricco又大讚徐榮是好前輩：「佢無論戲內戲外都咁錫我，會不斷鼓勵同埋支持我哋呢啲後輩，所以入行到依家，我唔單止當咗佢係我圈內嘅大哥，仲視佢為生活、工作上嘅學習對象。」

今晚（24日）劇集再有「小花驚喜」登場！客串飾演歌唱 KOL欣欣的鄺潔楹（Judy），可愛孖辮Look及短打造型相當吸睛，更會開金口獻唱《陪著你走》。雖然 Judy今晚獻唱時間不長，但絕對是洗滌心靈，值得期待。據知為了該場短短的「片中片」場口，Judy 及劇組均做足功課，監製專誠安排同劇的「聲夢畢業生」何晉樂（阿 Rock）親臨現場全程傍住Judy，除了在背後幫忙結他伴奏及伴唱外，更教Judy彈好ukulele，劇內劇外都暖意爆燈。