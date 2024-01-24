Marf着吊帶短裙捱凍拍MV　馮允謙大歎：愛靚唔愛命

「唱作王子」馮允謙（Jay）邀請女團COLLAR成員Marf合作拍攝新歌《All That I Want》MV，Jay大讚Marf說：「因為佢好正！做《全民造星IV》第4輪比賽評判時，佢第一個表演，我就已經覺得佢好Charming、好正，所以當時就諗要同佢合作一首歌。」Marf說：「收到呢個消息嘅時候我喺日本拍緊團綜，同時亦收到Demo，然後喺日本每次搭車我就狂Loop呢首歌，當時個Demo係英文版，我好鍾意，好期待，好開心。」Jay問她想不想唱埋英文版？她立即點頭說：「梗係想啦！」

今次MV有3個主要場景，第1個場景是Jay和Marf邂逅的黑膠唱片店，2人在店內挑選了同一張唱片播放同一首歌，齊齊進入幻想世界。雖然唱片店是布置出來的，但他們見到現場的黑膠碟和唱碟機都相當興奮。Marf說：「我鍾意黑膠碟，但屋企未有位放黑膠碟機。我亦好鍾意黑膠碟封面設計，通常都好靚。我好想喺啲二手或者唔再聽嘅黑膠碟上用水彩畫畫，然後掛喺牆上做布置。」Jay說：「咁樣會好靚喎！我自己都好鍾意黑膠碟，但都好似你咁無地方攞放碟機。喺加拿大嘅時候，如果遇到我鍾意嘅Artist出黑膠碟，都會買嚟收藏，希望有一日自己擁有唱碟機時可以播。黑膠碟嘅音樂質素好高。」Marf說：「我好享受睇住支唱針，由外到內慢慢移動。希望有一日你（Jay)會出黑膠碟，同埋到時擁有部唱碟機可以聽。」

第二個場景是山頂，因為降溫令Marf要捱凍拍攝，事後她笑說：「頭先Jay係咁問『依家幾多度？』我話唔好再問啦！其實前日我拍其他節目時已經覺得戶外好凍，心諗後日拍MV我死緊。今日啲衫係我同Stylist一齊揀，當時無諗過今日咁凍，因為wonderland吖嘛（幻想世界），啲衫要有呢種感覺，靚啲，所以我今日已經做好咗凍死嘅心理準備。」她又笑言凍到一個階段已經失去感覺。Jay說：「我心痛呀，喺山頂只得7度，超凍。我同Marf講咗好多次『不如唔好着呢條裙啦』雖然好靚，但我真係唔想因為拍MV而令佢冷襯、感冒！」Marf說：「Jay不停問我『Are You Sure？』出到嚟靚就得！」Jay歎謂：「愛靚唔愛命！」

最後一站是在人稱「熱九」的懷舊巴士內拍攝，Jay表示小時候回港探親曾經坐過，而Marf則只有在主題公園見過展覽品，兩人不但在車廂內取景，巴士更行駛了一段路，讓他們感受一下。拍攝結束時，Jay為Marf送上自己最新唱片《IN GOOD TIME》，還寫了留言和簽名，他細心講解唱片以時鐘設計的概念。Jay笑說：「放粒電池入去，個鐘就會郁，你可以放喺屋企做擺設，亦可以見到我個靚仔樣！」Marf興奮地說：「好嘢，呢個係我新屋，除咗我之外，第一位Artist嘅物品。」Jay說：「我係第一個？」他還再三叮囑必須放入電池，否則時鐘不會動。Marf說：「唔行都好架，IN GOOD TIME嘛，永遠都喺個Good Time度囉！」Jay說：「咁佢行咪更好，每時每分都IN GOOD TIME囉！」