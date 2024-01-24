港台對談︱劉俊謙讚金馬獎史上最年輕影后林品彤係天才

藝人劉俊謙早前在台灣與金馬獎史上最年輕影后林品彤對談，二人曾在台灣電影《小曉》中合作，後者憑該片以僅12歲之齡榮登寶座，阿謙都對她有讚冇彈，直言在合作期間亦沒有把她視為11歲的小朋友，而是當作大人來看待。阿謙大讚：「她真是在演戲而不是本色演出，根本就是天才型演員。」戲中林品彤飾演患有過動症的小五生周小曉，而阿謙則飾演她的班主任保羅，是位有耐心且善良的老師，意外地成為母女之間的中介者，在她們之間帶來生活上的種種變化。

二人對談中，阿謙先教林品彤用廣東話自我介紹跟香港觀眾打招呼，再講到林品彤其實跟香港非常有緣，不過林品彤則指從未去過香港，但知道香港有很多美食和景點，大哥哥阿謙承諾若她有機會來港宣傳的話，就會擔起導遊帶她去食魚蛋，一嘗香港地道美食。

談回拍戲，林品彤問阿謙為甚麼想當演員，阿謙坦言只是剛好踏上演員這條道路，他說：「以前比較喜歡做運動，踢足球、打籃球、游泳等，但就因為公開試的成績不是很好，升大學有點困難。後來聽朋友提議去考演藝學院，結果感恩地考上，非本意當演員只是剛好而已。」反觀林品彤從小到大都很喜歡表演，7歲開始演音樂劇，唱歌、跳舞、演戲統統都會，9歲便接拍首部電影《美國女孩》，從那時起喜歡上拍電影。

今次參演二人分別都有具挑戰性的地方，阿謙先講到：「畢竟是個香港人，講中文（普通話）比較難，而且那時的中文比現在還要更爛，需要花很多時間去唸台詞。比如在香港準備十分鐘的戲，在台灣則要準備兩天。而其中一個演保羅最難的點在於角色的篇幅沒有很多，戲也比較零碎、沒有交代很多背景，等於說要在很短的戲裏讓觀眾看到這個角色以及其不同的面貌。」這部戲林品彤拍了一個月，對她來說游泳那場戲很難忘，因為在等的時候一直都在水中玩跟跳舞。阿謙笑着補充說：「我們上水時皮膚都是皺皺的。大概是因為我們一直都沒有離開那個地方，然後導演拍的時候覺得我們演得很自然，因為我們好像沒有在演，真的在玩。」另外林品彤講到：「其中在學校情緒爆炸的戲很難演，因為情緒都很重，要推桌子又要尖叫。難在要建立好那個情緒，前期準備的時候就去看一些關於過動的電影和書，去了解他們大概會展露出怎樣的情緒。」