闖入素人家　引爆慾火花

喺日本有唔少盜竊案，更加會有人闖入民居進行「搶掠」，不過所搶嘅唔係財物，而係素人男嘅精力！講緊係AV界嘅「素人住宅訪問系列」，片中女優會主動踩到上門，軟硬兼施從素人男身上榨取快感，引爆慾火花！

癡女圍攻

喺片廠癡女天堂出品嘅《濕立立的逆侵犯破滅篇》入面，新村晶、濱崎真緒、沙月惠奈、望月彩花呢4位巨乳癡女一齊去到公寓不同單位獵男，只要對方一打開門，佢哋就會一湧而上將對方剝光豬，然後默契十足地施展口舌功夫！由於4女長期慾火高漲，玩起5P上嚟零舍興奮，甚至一邊圍攻一邊自娛，將泉水噴到素人男成身都濕晒！發洩一輪之後，佢哋再輪流同對方激戰，飽嘗快感之後先至施施然離開。

玩弄M男

於本中推出嘅《我今天去你家交歡可以嗎？》當中，美谷朱里呢位有騎乘天才之稱嘅癡女，收到風得知一幢公寓內有好多樂於畀佢任意玩弄嘅M男，決定上門同佢哋玩番轉！見到朱里叩門想入屋，班M男原本都有少少怕醜，但係里妹表示會玩到佢哋貼貼服服，兼且可以享受到中出快感，班M男即刻大表歡迎，而朱里亦唔同佢哋客氣，一於施展各種精湛床技，令佢哋洩完又再洩，直至精力清倉為止！

強迫同屋

片廠Moodyz製作嘅《W小惡魔後宮中出》，講述松本一香及新井里真呢兩位小惡魔喺街上見到後生仔大雄相當合心水，於是上前兜搭，繼而強迫對方帶佢哋返屋企。而大雄本身有女朋友，但咁啱對方要出外公幹幾日，加上兩女話可以同佢大玩3P兼且中出收場，結果大雄抵受唔住誘惑就答應。兩女入屋之後，如狼似虎咁夾攻大雄，由大廳玩到入房，再由房玩到去浴室，不過兩女仲未唔夠喉，一於同大雄嚟個同居生活，盡情從佢身上榨取快感！

簡評

喺正常情況下，邊度會咁容易畀AV女優及拍攝團隊入屋拍AV，所以今次為大家介紹呢個「素人住宅訪問系列」，都係拍戲咁拍，但係又拍得幾逼真、幾過癮！喺3部作品中，本仙最鍾意《濕立立的逆侵犯破滅篇》，因為搵到新村晶、濱崎真緒、沙月惠奈、望月彩花呢4位放蕩癡女合作，可以話令作品精彩度大大增加，加上4女圍攻男優時表現狂野，更加瘋狂表演潮吹，觀賞度十足！