劉穎鏇美國高中校園照出土：我都未睇過！

無綫小花劉穎鏇（Tiffany）近年憑劇集《超能使者》及《隱形戰隊》等劇集人氣急升，早前更於《萬千星輝頒獎典禮2023》勇奪「飛躍進步女藝員」。近日有網民翻出Tiffany高中時期的校園照，發現樣子甜美加上身形高挑的她，原來在美國讀書時期已經是校內風頭躉，加上身為籃球校隊成員，曾代表到加州比賽，還獲得亞軍佳績。

舊照除了有劉穎鏇與籃球隊成員合照外，也有與同學們聚會時拍下的照片，當中更有Tiffany孭起同學仔拍照，與隊友間感情要好。雖然大合照中一大堆同學仔，但基於Tiffany高人一等，加上樣子標致，網友一眼便認出，紛紛留言：「太可愛了吧！」、「被Tiffany的美貌迷暈了。」

Tiffany接受東網訪問時，表示從未看過該些照片：「真係未睇過，呢啲都係讀High School時候，大約係14至17歲左右，好珍貴嘅回憶，依家都好Miss以前日日去打波，好快樂嘅時光，幾有趣。（仲有冇以前啲同學聯絡？）有幾個特別Close嘅，我哋間唔中都有聯絡，講吓近況，但其他同學就各自去咗唔同地方，已經冇聯絡了。」