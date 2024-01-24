姚焯菲與「小飛象」遊走港島　承諾返新西蘭會做呢樣嘢

歌手姚焯菲（Chantel ）晚上（24日）獲半百名「小飛象」（粉絲暱稱）舉行電車派對，為偶像新歌《初心小島》造勢，而電車車身更印上Chantel的肖像及歌名，十分有心思。

首次舉行電車派對的Chantel坦言十分開心，「可以同fans坐一個鐘遊走港島區，好多謝粉絲繼上次水晶巴士後，今次又舉辦呢個派對，我知道籌備呢啲活動好複雜，好佩服同感謝佢哋為我做呢啲，坦白講，如果我係fans就唔會咁做，所以好多謝大家咁愛錫我。」為了報答小飛象，Chantel會逐一跟他們合照，又承諾返新西蘭讀書後會經常更新社交平台。

有指Chantel 在《萬千星輝頒獎典禮2023》中食白果，粉絲替她感到不值，Chantel立即解釋，指在公司舉行盆菜宴當日，自己誤把入圍的「最具潛質新人」說是「飛躍進步女藝員」，因此粉絲在名單中找不到她的名字無法投票，也影響了票數，雖然擺了個大烏龍，但Chantel表示沒有不開心，也不代表公司不愛錫自己。

Chantel強調公司投放很多資源在她身上，讓她去不同地方拍MV及嘗試不同曲風，自覺十分幸福；至於如何安撫粉絲？ 她笑言：「佢哋睇到呢個報道就會明白，唔使唔開心，因為我真係冇唔開心，所以大家都唔使唔開心，出年可以再投票支持我。」