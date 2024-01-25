【是日通勝】

農曆十二月十五

癸卯年 乙丑月 戊子日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、出行、裁衣

忌：置產、動土、移徙

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：26、44、33

幸運顏色：青色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

金牛座：運勢墊底也不用心慌慌，謹記希望在明天！

雙子座：面對困難易失理智，平心靜氣才有助解決。

巨蟹座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

獅子座：包容不等於縱容，要讓伴侶明白你的底線。

處女座：工作表現受肯定，宜再接再厲，成功在望。

天秤座：別讓自己變成自私精，否則財神會掉頭走。

天蠍座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

人馬座：動怒會傷肝，好好控制脾氣，對身心有益。

山羊座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

水瓶座：享天時地利人和，放膽追夢，勿浪費時光。

雙魚座：事業運差，謹記謀定而後動，欲速則不達。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）羊 人緣旺

（跌）馬 易迷失

鼠：被人牽着鼻子走，事業發展停滯不前。

牛：心態不夠積極，易被競爭對手比下去。

虎：知人口面不知心，擇偶必須帶眼識人。

兔：銀根短缺，宜審慎理財，勿隨便借貸。

龍：事業順利，處理大小問題均游刃有餘。

蛇：事業獲貴人關照，但仍需努力博表現。

馬：是日沖煞，容易在感情路上迷失自己。

羊：得到身邊人的信賴，謀事無往而不利。

猴：勉強無幸福，對不合適的人毋須留戀。

雞：財運上升，審慎投資，易有意外收益。

狗：健康一般，易有小毛病，需保重身體。

豬：獲財神眷顧，毋須為錢銀問題而操心。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

家宅有哪些狀況代表你住對了地方？

俗語有云：「人因宅而立，宅因人得存。」一個好的房子不僅可以讓人們住得舒適，還可以增加財運和有利事業發展。如果家宅出現以下徵兆，恭喜你！住了個好地方。

1.孩童愛逗留玩耍

小孩子的世界是最單純的，做事往往都是隨本心而動，而且對周圍環境十分敏感，往往喜歡留在覺得舒服的地方。如果家宅附近總有小孩逗留或玩耍，多反映家宅的環境氣場好。長時間居住在這種氣場上佳的住宅，家人關係也會更和諧。

2.常有動物上家門

很多動物都有着獨特的生物感官，對自然的感知能力比人要強得多，所以它們在尋找安家之所時，往往會找一個環境氣場最好的地方。如果家裏經常有一些對人沒有敵意的小動物出現，如蜜蜂、燕子、蝙蝠、貓貓、狗狗等，意味着你住的地方很好，連動物也喜歡。

3.植物生命力旺盛

家居風水中，擁有旺盛充足的陽氣是非常重要的。如果家中植物生長旺盛，或者比其他同種植物更晚落葉，代表住宅的環境氣場非常好，生氣旺。人居住在此宅中，自然喜事多，運勢佳。