極速換畫！史嘉娜祖漢遜與「死侍」離婚幾周後即搭上辛潘

荷里活紅星出名換畫快，好多紅星離婚或分手後已火速出現「另一半」。其中結過8次婚的已故紅星「玉婆」伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）就試過與老公辦妥離婚10日後就與影星李察波頓（Richard Burton）結為夫婦。

「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）亦「換畫」快，她2011年與影星老公「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）離婚後幾周即另結「辛潘」，與金像影帝辛潘（Sean Penn）發展新戀情。不過「合」得快「離」得亦快，2人拍拖1個月就分手。

史嘉娜「姣婆遇着脂粉客」，而以下呢一pair亦「光速」發展。澳洲男星里安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）與天后女友Miley Cyrus 2016年宣布分手後1日，男方就已被影到與女星Eiza Gonzalez咀嘴。而後來里安就與Miley「破鏡重圓」並於兩年後結為夫婦，但最終1年離婚收場！至於Miley亦「好趕時間」，老公里安入紙離婚當日，她就即被傳媒影到與女星Kaitlynn Carter激嘴。