娛圈單打︱笑罵由你笑罵　孖妹繼續發達

Twins相隔9年再開騷，今年亦是她們出道22周年，別具意義。這些年，Twins經歷不少風雨，期間結婚離婚，小妹妹早已蛻變為熟女。難得的是二人保養極好，阿嬌更是修身成功，光是「色」這一環，已十分養眼。

當然，孖妹向來不是以歌藝見稱，口多多的網民便揶揄她們的唱功二十年如一日，從來沒有進步，但入得場都是粉絲，對此根本不會介意。反而她們的歌不少都耳熟能詳，真正陪伴一代人成長，首本名曲如《明愛暗戀補習社》、《下一站天后》、《風箏與風》、《戀愛大過天》等，前奏一響起已叫粉絲瘋狂。阿Sa亦感嘆謂，不少粉絲已為人父母，大家都長大了。

黑粉則質疑，年過四十的Twins，究竟還可以賣乜？眾所周知，她們一出道便是賣青春、賣可愛、賣靚樣，現在成為「奔四」熟女，外表卻不留痕迹，繼續裝可愛也不惹人反感，單是這一點便絕不容易，應予肯定。她們更重演初出道打側手翻一幕，若沒有狀態，或心態不夠豁達，未必接受得來。

阿嬌大讚阿Sa開朗，樂觀個性連她也受感染，足證在這一行要屹立廿多年，心態必須正面，胸襟必須開闊。孖妹入行後一直順風順水，直到阿嬌爆出「艷照門」，阿Sa又跟鄭中基秘婚兼離婚，許多人都睇死她們無法翻身。但正因為二人心態夠正面，加上人緣好，多人幫，難關一一克服，現在又能站在紅館舞台繼續賣萌。

Twins Spirit，可能正正是這種積極開朗的心態。笑不驚，罵不倒，笑罵由人，我自繼續搵錢，哈哈！