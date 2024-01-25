韓國新星朴持厚　私下鄰家女孩感滿分

憑著出演韓劇《僵屍校園》而爆紅的朴持厚，在網絡討論度不斷升高，後來亦出演電影《水泥烏托邦》，並被譽為2024年最期待電影新人女演員，亦由於她的五官精緻甜美，因而成為不少時裝品牌的新寵兒，在社交平台上演繹自己專屬的時尚魅力。但其實還是學生身份的朴持厚，私下穿搭以簡約黑白色為主，舒適又百搭，值得大家參考看看。

針織外套

説到秋冬必備衣服，當然少不了針織外套，在朴持厚的社交平台上亦很常見，她以黑色針織外套，配搭黑白橫間上衣和米黃色長褲，營造出充滿日系文青的大學生造型，這個穿搭也不挑身形和年紀，任何女生都能駕馭。此外，針織單品能打造出多種風格，例如朴持厚上身穿上黑色修身針織衫，下身配上高腰豹紋長裙，而鞋子部分則穿上高筒鞋，整體造型具有年輕活力，也能讓身材矮小的朴持厚，看起來十分顯高。

黑色皮外套

喜歡走型格路線的女生怎能沒有一件皮外套？如果不知道怎麽配搭，才讓造型好看的話，就可以參考朴持厚的穿法，內搭一件同色系的上衣，感覺更乾净利落。除了這款基本穿搭之外，大家也可以搭配牛仔褲和樂福鞋，或碎花長裙等，打造出不同時尚風格。

白色T shirt

喜歡素色穿搭的朴持厚，一定少不了一件百搭的白色T shirt，再配以深藍色牛仔寬褲和增高老爹鞋，全身上下都貫徹簡約舒適感。衣着雖然低調，但可以配上適量的飾物作點綴，例如戴上簡單金屬戒指和項鏈，打造出充滿好感的鄰家女孩風格。