靈敢侶情：將傳統食物傳承落去

今年，我將會做蘿蔔糕、馬蹄糕、芋頭籤和年糕給學生，這對我來說可是「發咗癲咁唔可能」，因為，我自減肥後便不吃糕。

為何不吃？講出來肯定被天生天養派鬧個半死，但我為了減輕上天的負擔，所以實行對自己負責的生活習慣。臘腸有硝酸鹽和色素，而我最怕吃色素；好多澱粉又漂得白過雪，我又無習慣吃漂白劑；再加上，我好怕高糖的食物，吃了很嗆喉。

但是，學生想吃但又不敢讓孩子吃，我想了想，自己作為導師和廚師，也有責任將傳統食物傳承落去，於是着手研究。

不用臘肉，我自己用香料和料酒醃肉粒，去做出臘腸味的瘦肉。澱粉選用優質的；糖則用製作西方甜品的方法處理，便可減糖但又香又夠甜。不過這還未夠，很多時敗筆在於煎糕，於是，我又教學生如何用極少油去煎，令成品外脆內軟。

短短幾百字，便總括了我這四個月來的工作，所以有時吃到用心做的餐廳，我必定發帖大讚。至於不好吃的，味道乃個人口味，人家投資百幾萬（甚至數百萬）開店，我不想用主觀想法去犯口業。正所謂物競天擇，適者生存，不用心做的，就算我不說，他最終都會被淘汰。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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