《Barbie》不獲影后提名奧斯卡被轟歧視！胡比高拔回應：唔係你話贏就贏！　

話題電影《Barbie芭比》（Barbie）導演Greta Gerwig與女主角「Barbie」瑪歌羅比（Margot Robbie）不獲奧斯卡最佳導演和女主角提名，奧斯卡大會即成為「箭靶」，除了同片影星直指失望之外，更有粉絲批評奧斯卡性別歧視，於網上引用天后Taylor Swift的「反男歌」《The Man》歌詞來洩憤。而一眾名人紅星就繼續討論今次事件。

其中上屆勇奪奧斯卡金像影后的華人紅星楊紫瓊昨日亮相美國早晨節目《Today》時就被主持問及瑪歌未能獲奧斯卡影后提名一事，她表示一方面開心影片獲多項提名，但另一方面失望瑪歌不獲提名。而她理性地分析：「唯一的看法是，那裡的競爭非常激烈，而且沒有任何保證，因為你不是唯一的選民。感謝主，這部電影獲得了最佳電影提名。但你確實會想：『你怎麼能獲得最佳電影提名，但沒有獲得最佳導演和最佳女主角提名呢？』這種事發生了，我很抱歉發生在他們身上，因為這顯然是最成功和最受歡迎的電影之一。」而美國前國務卿兼第一夫人希拉妮（Hillary Clinton）亦於網上貼文回應：「Greta（導演）與瑪歌，雖然贏得票房，但不能把金像獎帶回家，但你的數百萬粉絲都愛你。你們都比Kenough更優秀。」似抽水暗串「Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）獲最佳男配角提名。

而前奧斯卡金像得主兼奧斯卡委員會成員的女星胡比高拔（Whoopi Goldberg），昨日就於自己有份主持的女性清談節目《The View》回應事件，她說：「並不是所有人都會贏，你不會隨心所欲獲得一切，根本就沒有被忽略一事。你愛的電影或不會是投票者的所愛。」

另方面，「阿Ken」賴恩的影星妻子伊娃文迪絲（Eva Mendes）昨日就於社交網站力撐老公獲奧斯卡提名，她留言表明反對認為選角錯誤的#NotMyKen網上運動以及批評他不配獲奧斯卡提名。她表示為自己的男人而驕傲：「他接演那個角色時出現了太多的憎恨，好多人都嘗試侮辱他接拍該片，但他還是創造了這個完全原創、搞笑、令人心碎，如今成為標誌性的角色，並把他帶到頒獎禮。太驕傲成為這個阿Ken的Barbie！」除了老婆力挺之外，憑《Barbie》獲最佳女配角提名的影星America Ferrera亦幫拖於伊娃的帖文留言回應，大讚賴恩有才華並指他值得獲提名奧斯卡。