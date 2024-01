咖啡新滋味　仲有過江龍登場

繁忙的香港人對於早返晚收,晚晚OT似乎已成習慣,想提醒就要來杯咖啡,即使放假,都要去咖啡店打卡食個Tea,可以話港人生活和咖啡息息相關,近日有新咖啡店開幕,又有節日限定的主題禮遇,真係要問句:你今日飲咗未呀?

京都過江龍

日本京都別具風情,放慢腳步去咖啡店似乎是指定動作,日本京都咖啡店KURASU於尖沙咀開設分店,店內主打的精品咖啡,咖啡豆會於京都總店由專人焙煎後直送到港,咖啡師可按客人口味推薦不同豆種和沖泡方式。另一款人氣的Matcha Latte Espresso,選用京都茶園優質綠茶加工而成的抹茶粉,配精選特濃咖啡和日本牛乳,富濃厚茶香而微苦澀,相當有層次。店內有香港限定的焦糖布甸配雲呢拿雪糕、焙茶巴斯克芝士蛋糕和法式焦糖燉蛋泡芙,用來配咖啡最好不過。

米蘭風味

意大利的咖啡舉世知名,當地更有多間百年老店,以意式咖啡風味作主打的Coffeelin早前於炮台山開分店,有不少新推菜式。升級版的火腿芝士多士,選用意大利風乾火和芳提娜芝士製作,玫瑰花小卷夾了意式肉腸和松露忌廉軟芝士,其他還有烤八爪魚鬚配薯仔泡沫及煙甜椒、意大利獵人燴雞配焗薯仔及西洋菜沙律和牛油地中海鯷魚自家製意大利蛋幼麵等選擇。店內選用米蘭郊區Torrefazione Il Griso咖啡店烘焙的秘密招牌混合咖啡豆,打造正宗意式風味咖啡和傳統意式濃縮咖啡,配搭更加滋味。吃過飯後再來一口拿坡里冧酒巴巴或意大利忌廉包Maritozzi,夠晒寫意。

冬日系列

天氣寒冷時手拎一杯咖啡,提神又暖和,星巴克於這個季節推出4款冬日限定特飲,維也納醇滑鮮奶咖啡融合牌特濃咖啡、朱古力醬、雲尼拿馬斯卡彭芝士醬和雲尼拿,表面再加點馬斯卡彭忌廉泡沫和焦糖粉,芳香甜美。唔怕凍可以挑戰維也納醇滑鮮奶咖啡星冰樂,口感細膩,另外還有蜜糖布冧醇香鮮奶抹茶和蜜桃布冧凝珠烏龍茶選擇。輕食的話,鹹食有開心果脆脆丹麥卷、番茄菠菜蛋批和黑松露白醬牛角包,甜點有醇香抹茶芝麻雪芳蛋糕和抹茶糬鬆餅等,用來配咖啡感覺剛好。因應龍年,品牌推出「Guardian Dragon and Its Keeper」龍年系列,貨品以喜慶紅色和綠松石作主調設計,情人節「Feline in Love」系列則以粉色主角,夠晒浪漫。至於應節的精選甜點禮盒,內有伯爵茶蝴蝶酥、朱古力味杏仁條、特濃咖啡果仁曲奇和宇治抹茶蛋卷,客人選購2盒,可獲贈1套利是封。

節日之選

想坐安家中慢慢沖咖啡,一樣有選擇,Bacha Coffee因應龍年和情人節將至,特別為客人推介多款名字喜慶又適合享用的咖啡。白頂峰咖啡帶有乾果和朱古力香氣,甜味細緻。嘉年華咖啡有榛子、香濃朱古力及淡淡橙皮的香氣,富酸甜菠蘿香的狂歡節咖啡,味道吸引。另外還有永恒的愛、舞龍、甜心和蜜龍等咖啡選擇。想送禮的話,可選擇定製禮籃,美味咖啡配朱古力咖啡豆或牛軋糖等小甜食,簡直是咖啡迷大愛。現時至2月25日,客人於精品店和網上商店選購指定產品,單一訂單滿指定金額,可獲贈限定利是封。

二人同行有優惠

可曾想過在Coffee Shop歎酒店級美食而非輕食呢?位於港島銅鑼灣及天后的Coast Coffee就能滿足大家這個想法並付諸行動!小店放有多個品種植物裝飾,營造出鬧市中的綠洲感覺,置身舒適氛圍才開展「Coffee Journey」。店家由曾任五星酒店的大廚坐鎮,帶來多國佳餚,包括泰國、法國等,好似人氣的西京燒銀鱈魚配椰菜花飯、香辣「濃」蝦汁蒜香扁意粉配虎蝦等。甜品亦是小店必試招牌,好似焦糖蘋果雙層芝士蛋糕,芝士香濃細滑,夾住焦糖肉桂蘋果粒及用上Lotus餅乾打碎而成的餅底,口感層次分明,搭配咖啡一流。此外,咖啡款式不少,好似經調校的Flat White,味道有別於坊間,呷出驚喜!手調的有Costa Rica,味道有點像香檳兼帶點巨峰葡萄的甜感,另一驚喜!最近小店推出多種活動,包括將定期舉行小班的咖啡拉花班和手沖咖啡班等,由駐場導師親子教授,現時更設二人同行優惠,可以孖住好友齊齊學。