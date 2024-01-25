陳敏之媽媽病重生命正在倒數：默默承受龐大醫藥費…

「索腿天后」陳敏之上周已過45歲生日，出名孝順嘅佢，今日（25日）凌晨她突然發文，透露原來媽媽病重，生命正在倒數，因此今年佢嘅生日願望係希望媽媽可以早日康復，更望大家可以幫忙集氣，等待出現奇迹。圈中好友如王君馨、楊茜堯、鄧佩儀等都有留言安慰。

陳敏之上載手捧蛋糕嘅獨照，指媽媽病重，佢自己亦好痛苦，仲要默默承受龐大嘅醫藥費，不過佢都會撐落去：「2024我並不快樂，看着病重的媽媽，生命時鐘在倒數，我從來沒想過，這一天來得那麼快。我的生日願望，只有一個，祈求天父，畀多一次機會媽咪好番，我好想佢繼續整飯盒，畀我帶返公司食，好想佢煲椰子雞湯畀我飲，好想佢鬧我成日飲凍嘢，好想佢打電話畀我，好想佢日哦夜哦，好多好想好想好想好想，我真的很痛苦。面對龐大嘅醫藥費，我都要默默承受，因為我應承過媽咪，一定要佢舒服唔好捱苦，我再辛苦都冇所謂，我真係好希望有奇迹出現，希望大家幫我媽咪集氣，希望佢可以好番。健康無價，珍惜身邊人，多給他們擁抱，多點說，我愛你。」其實早年陳父離世時，敏之已難過傷心不已，成家立室後敏之更明白父母的愛無所取代，如今陳媽媽病重，粉絲擔心敏之心情。