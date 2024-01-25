甄濟如首次合唱獻給王梓軒　乖巧有禮：佢係前輩好照顧我

甄子丹與汪詩詩愛女甄濟如（Jasmine）今日（25日）為汽車品牌開幕典禮擔任剪綵嘉賓，她即場獻唱歌曲《idk》之外，又與王梓軒合唱。

作為樂壇新人的Jasmine坦言表演時心情緊張，而今次更是她首次與人合唱，她表示：「Jonathan（王梓軒）係我前輩，佢好照顧我。（鍾意獨唱定合唱？）各有各好。（會唔會想作合唱歌？）我想，想同Gigi（炎明熹）合唱。」早前Jasmine曾在活動上唱過Gigi的歌曲，並透露想跟對方合作，Jasmine稱近日收到Gigi嘅回覆：「佢話多謝我唱佢嘅歌，我回覆佢話我一直都有follow佢同埋好鍾意佢把聲。（會唔會想寫首歌畀佢？）我可以寫歌比佢，我都有寫過歌俾其他人。（有冇同佢講你想同佢合唱？）冇講，我唔記得咗講，而且我都有啲怕醜。今日完咗活動我會同佢講。（會唔會唔夠膽開聲？）我盡量。」

今年20歲的Jasmine計劃今年暑假考車牌：「原本我想18歲考，但我入咗大學冇時間。（你認路叻唔叻？）我覺得叻，但媽咪覺得佢叻啲，如果我將來開車，相信爸爸媽媽都會好緊張，因為佢哋唔相信我會開得好，我想考到個牌叻畀佢哋睇。」她指平時都是媽媽開車載她，笑言媽咪的駕駛技術比爸爸好。

藝人王梓軒（Jonathan）與甄子丹千金甄濟如（Jasmine）合唱，他透露稍後可能跟對方會有合作位。除了音樂，Jonathan表示同時要兼顧舞台劇及影視：「4月會重演劉松仁執導嘅音樂劇《利瑪竇》，仲會監製電視劇同電影。」他指電視劇預計6月在港開拍，劇本及角色仍在調整中，題材關於懸疑及網絡霸凌，將於串流平台播放，至於電影早於兩年前已計劃開拍，是一部人物傳記片，故相信今年會非常充實。