美斯表演賽再添表演嘉賓　G.E.M.強勢加盟獻唱西班牙文歌

美職聯球會國際邁亞密（Inter Miami CF）將於2月4日在香港大球場跟香港隊進行表演賽，屆時除了球王美斯（Lionel Messi）及「萬人迷」碧咸（David Beckham）會亮相之餘，更會有重量級嘉賓現場表演。而繼早前透露有MIRROR成員姜濤和盧瀚霆(Anson Lo)擔任表演嘉賓，今日大會再宣布「巨肺天后」鄧紫棋（G.E.M.）和歌手湯令山（Gareth.T）亦會加入表演陣容。

有消息指G.E.M.將會演唱西班牙文歌曲，她曾在2022年世界盃舉行期間翻唱西班牙歌曲《Way Maker》，當時還吸引了美斯的注意為她點讚，因此她亦打入西班牙市場，去年7月更發布《啓示錄》西班牙語版《Revelación》。消息公布後，又再掀起一輪搶飛熱潮，門票炒賣情況更嚴重。事緣G.E.M.最近一次在香港表演是去年擔任周興哲演唱會嘉賓，而公開售票的個人演出更已經是2017年的中環海濱音樂節，所以不少歌迷都相當期待與偶像見面。據知現時最貴$4,880的門票已經被炒至二萬元一張，可謂一票難求。