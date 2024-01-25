泰仔都冧唔到佢？周秀娜自爆情人節同小鮮肉過二人世界

泰國男星New Thitipoom（鄭明心）、周秀娜（Chrissie）、女團COLLAR成員許軼（Day）、歸綽嶢及張天穎今日（25日）出席時裝活動，吸引過百粉絲到場支持。去年來港舉行過粉絲聚會的New，今次是首次出席公開活動，期間亦不時向在場粉絲揮手。活動上他先以廣東話打招呼：「大家好，我係New！」他表示兩次來港都感受到香港粉絲的熱情，大家也好開心地來迎接他，未來都希望可以多來港與大家見面，又透露自己最喜歡吃香港的蛋撻，特別感謝工作人員和粉絲為他搜羅不同款式的蛋撻給他品嘗，可惜由於行程緊密，故未能四處遊覽，只在前晚抵港後，到了一座歷史悠久的建築物內吃晚飯。模特兒出身的他，曾當過綜藝節目主持人，亦拍過電影，他表示最喜歡當主持，因可凸顯自己，而演戲則可以代入其他人的生活，試試平日沒遇過的經歷，直言想挑戰拍動作片。

至於Chrissie就表示會一直忙至農曆新年才放幾天假，又自爆情人節已相約一位小鮮肉過二人世界：「情人節我約咗個後生嘅靚仔圍讀，係咪好有私心呀？哈哈！因為嚟緊會開戲，同佢係演一對，我本身完全唔認識佢，所以想開鏡前見面聯絡一下感情。」她透露電影是講述球類運動，因此近日要開始健身操練，笑言未開戲已經覺得很累，問到今次是否會有愛情動作部分？她笑稱要問導演：「會做情侶之間要做嘅事，不過都要睇晒劇本先知，等我情人節問一問，同佢溝通一下睇吓有沒冇發展空間。」

至於戲中是否需要性感演出？她笑指看男主角性感便可，她也想看對方身形：「佢身形既澎拜又年輕，我為女士某福利，不過唔可以講係邊個住，佢係男神亦係我鍾意嘅類型。（鍾意佢身形？）我要真正了解咗性格先知，身形我睇自己得啦，哈哈！我較鍾意睇女仔身形多啲，男仔身形我冇研究。」

而穿上短袖Tee現身的Day，表示近日天氣寒冷，要在家尋找更多禦寒衣物，笑言自己向來喜愛買衫，家中有大量存貨：「女仔一定成日買衫，尤其入行之後好想成日着新衫，都睇多咗。」她笑指雖然有贊助商，但自己還是忍不住買衫，問到衣物眾多如何處理？她説：「做好啲收納。（要租倉放衫定斷捨離？）暫時唔使租倉，會睇吓親戚朋友、表姐表妹睇啱就送畀佢哋。」她表示有與其他COLLAR成員商討過，將衣物拿出來做慈善義賣，不過暫未成事。

談到COLLAR將在3月開騷，她表示會於農曆年假後開始「閉關」準備，不過早前到日本遊遊時吃了太多美食，要多做運動減退「肚腩仔」，但又笑指新年期間要相約隊友吃火鍋：「一餐半餐OK嘅，哈哈！（你哋邊個最為食？）我諗係Ivy So同芯駖，佢哋有好多小零食。」除了火鍋，她亦希望於閉關前與隊友來個短程旅遊：「好耐冇一齊出街，短短哋去長洲都好。」