黃嘉雯比堅尼浸花瓣浴　演技被批造作不合格

由麥長青（麥包）和江美儀主持的無綫旅遊節目《大灣區美味好玩攻略》本周嘉賓是《下流上車族》飾演「小三校長」的黃嘉雯（Carmaney），她與「大婆Karen」江美儀再度碰頭，擦出不少火花。

今晚（25日）一集率先玩轉中山，首站三人去到文青集中地康公嶼，康公嶼店舖不少均以中山市花菊花做主題，三人亦大歎菊花Pizza、菊花蜜茶等特色美食。之後三人轉戰紅博城參觀紅木傢俱，當中一套竟盛惠24.8萬元人民幣（約27.6萬港元），非常矜貴。

紅博城的裝潢古色古香，身置其中的Carmaney開口埋口都離不開古裝，流露出一顆恨拍古裝劇的心，樂於提攜後輩的江美儀即笑言兼幫忙硬銷：「你真係好恨拍古裝喎，各位監製佢OK㗎！」去到中山美食當然不能少，三人大歎中山必食的脆肉鯇，該餐廳為求確保脆肉鯇乾淨兼爽脆，每條鯇魚至少要「減肥」45天，如製作成脆肉鯇刺身則要「減肥」60天，非常講究。

之後三人還去到客家莊土樓品嚐客家菜，其間美儀姐突擊測試Carmaney演技，江美儀率先大晒視后級演技做出好好吃的樣子，不過Carmaney就被裁定不合格，更被麥包彈造作。

明晚（26日）一集轉戰珠海，首站三人去到珠海太空中心遊覽，館內的1:1天宮空間站模型最值得關注，有齊太空人睡房、太空站廁所及實驗室等，之後三人再到航空展區參觀，當中有一部中國首部商用機C919的模擬駕駛艙，在《衝上雲霄II》飾演「Head姐」的江美儀即角色上身並搞笑謂：「我做Head姐做咗好耐，十年後我已經榮升咗機師喇！」

去到珠海三人繼續大開食戒，分別品嚐了斗門灶粥、性價比超高的沙嗲火鍋、特色素宴等。是集三人還入住了度假酒店，顏值擔當Carmaney大歎四手 Spa，之後再換上比堅尼浸花瓣浴，畫面唯美。另邊廂，麥包單拖享受土耳其Spa，美儀姐則參加音樂頌鉢療程治癒心靈。