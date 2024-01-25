大肚陳嘉慧缺席新劇宣傳　謝東閔：可能佢需要休息！

孔德賢、謝東閔、黃嘉樂、黎燕珊、韋家雄今日（25日）在將軍澳電視城宣傳新劇《本尊就位》。閃婚後宣布有喜的女主角陳嘉慧則缺席宣傳，相反已經離巢的黃嘉樂則「愛回家」協助宣傳。

孔德賢與謝東閔皆以古裝呂洞賓造型示人，首次拍古裝的孔德賢指當時夏天拍攝非常熱，劇集有血有汗，試過48小時沒有瞓覺、幾乎中暑，體會到做演員需要堅持和刻苦。問到女主角陳嘉慧會否出席宣傳？謝東閔則表示：「我有私人聯絡過佢，問佢會唔會嚟宣傳，可能佢依家身體需要休息。我哋都好希望見到佢，拍完劇都冇見過，希望套劇播嘅時候有機會一齊食飯。」孔德賢指相信陳嘉慧會用其他方式支持劇集，笑言要她請食飯。

首次做男一的孔德賢講到收視壓力？他說：「自己冇壓力，拍攝時已經盡了努力，就算畀人話演技唔夠班，亦絕對係唔夠班，始終經驗唔夠，希望吸取多啲經驗，大家覺得有咩做得唔好即管喺社交網留言，我一定會全部睇晒。」謝東閔亦懶理收視，反而着重觀眾反應。講到他最近教馮盈盈唱歌，他說：「佢唱歌ok，唔係大家想像中嘅魔音。最大問題係對自己唱歌唔夠信心。遲啲會同佢錄首歌放上網，等觀眾睇到佢嘅努力。」

離開無綫年多的黃嘉樂表示重回無綫有返屋企的感覺，不會感到陌生，畢竟在這裏已經20年，相當熟悉。離巢後他指一半時間在香港工作，另一半時間在內地拍電影、拍劇，問到外面的世界是否很精彩？他說：「又唔可以咁講，好彩有TVB呢20年嘅鍛煉，令到我可以應付好多突發嘅場面。問到女主角陳嘉慧會否做宣傳？他說：「咁就唔知，要問監製。」