麥明詩結婚︱同林作拍拖被指「一世污點」　當事人終於有回應...

麥明詩秘嫁盛勁為真係撒人一個措手不及，但要講到麥明詩最經典一段情，一定要數林作，麥明詩昔日跟林作拍拖時，曾是個體貼女友。不單止陪男友應酬，更不時一身性感裝扮獻上溫柔！不過這段半山同居情史，就令一眾網民表示：「真係一世污點。」林作被問到舊愛麥明詩結婚？他稱：「冇回應！我貫徹始終，對任何前度嘅事都冇回應。」

有不少網民都隨即翻舊聞，更指林作是麥明詩黑歷史，其實當年二人分手時，麥明詩時常觸景傷情。重溫2016年林作麥明詩二人戀情告急來龍去脈。林作麥明詩2016年分手上封面！傳因有第三者介入？ 2016年9月6日晚上，麥明詩到將軍澳電視城為「2016年度香港先生選舉」做決賽綵排，期間獨自行到走廊講電話，並傷心飲泣，不時用手抹去臉上淚痕，傾了大約半小時後才掛線入廠綵排。直至凌晨一時收工，麥明詩未有返家休息，而是駕車直駛林作位於麥當勞道的豪宅，麥明詩見記者仍強顏歡笑，問到剛在TVB喊得好緊要，她強笑說：「冇呀！OK…（感情定工作上問題？）都係壓力，各方面⋯（同男友感情點？）朋友囉！諗住叫佢拎番啲嘢畀我，但你哋喺度！」

麥明詩上林作家執嘢走，她之後上樓近一小時後才下樓，被問到林作媽媽都好想二人復合？她說：「拍拖係兩個人嘅事，都盡量唔理其他嘅嘢！（會否擔心林媽媽好傷心）我諗佢最緊要都係個仔嘅決定！（之前傳林媽媽送六千五百萬嘅單位畀你）唔係好清楚佢啲嘢，點都唔係畀我啦！佢（林作）都冇搬到！」