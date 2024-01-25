炎明熹貴人出門招風雨　連累探班粉絲等足兩粒鐘

藝人炎明熹（Gigi）、李爾晨、麥玲玲、海俊傑、張美妮及林子超日前齊集西貢能夠拍攝「天空之鏡」效果的打卡熱點泥涌石灘為無綫全新音樂劇《戀上西沙》進行拍攝。身為女主角的Gigi，分別以民族少女風及牛仔型格裝束造型現身，為了應付其中一場彈結他場口，Gigi更於正式拍攝前於家中反覆練習，務求令拍攝更加順利，相當專業。

拍攝當日氣溫雖然不算太低，但由於keep住陰天及落毛毛細雨，加上頗為大風，故Gigi 休息期間都有披上超厚「熊啤啤」長外套保暖，造型可愛。可惜天公不造美，還是影響了劇組拍攝進度，單是上午拍攝行程已超時足足兩小時。眼見現場等候自己現身的「Gi炎粉」（Gigi粉絲暱稱）冒寒風等了又等，Gigi大感不好意思，完成手頭上拍攝工作後，即馬上拿着大聲公向現場所有粉絲問好，結尾一句更爆笑謂：「我都唔知講咩好，我說話係有限公司。」

Gigi在接受訪問時一再向身後粉絲連環致歉：「其實我一嚟到（開工）已經有部分粉絲到咗，我就知道弊傢伙，希望自己可以盡快拍完，但拍劇冇可能咁快完，所以真係好多謝大家喺度等。同埋今日有啲毛毛雨同陰天，所以都比較麻煩啲。佢哋足足喺度等咗兩個鐘頭，所以真係非常之唔好意思。」更邊說邊忍不住耍出「道歉兩式」，萌度爆燈。口直心快的 Gigi又指很感恩最近多了很多與粉絲見面機會，並搞笑「自責」因不善於說話待慢了粉絲：「其實我一直都好想講多謝大家，但因為我說話有限公司，最近都見咗大家好多次面，我好似講嘅嘢都講晒咁，已經諗唔出要再講啲咩，再咇又好似有啲做作，但可以同佢哋長時間見面，我自己真係非常之開心嘅，真係好辛苦晒大家，經常支持我。」而與 Gigi一樣貼心的「Gi炎粉」，除了專誠到拍攝現場為Gigi打氣，亦為劇組送上熱湯應援，相當有愛。