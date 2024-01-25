白川愛梨 J奶Keep住挺

有人話「女大十八變」，但其實女人只要決心求變，隨時可以由醜小鴨變白天鵝！正如今年24歲嘅白川愛梨，原本只係肥妹仔一名，家陣靚咗又瘦咗，最難得一對J奶Keep住挺，真係唔到你唔服！

成功減磅

邊個話肥妹唔可以拍寫真？喺日本，體態微胖嘅寫真女優多不勝數，好似工藤唯、永瀨永茉、池田玲、能美真奈、紺野栞都係呢類「肥妹仔」，而今日為大家介紹嘅白川愛梨，舊時同佢哋屬「同一陣線」，即係身上有啲肉地，上圍又夠晒豐滿，但家陣已經唔同晒，經過一番努力，阿妹成功減磅達13公斤，條腰幼咗好多，成副Body弗到漏，而最神奇係心口嗰對J奶冇因為減肥而縮水，夠晒堅挺，相信好多女仔都會勁羨慕！

重新出發

白川愛梨喺2018年投身寫真界，當時藝名叫伊川愛梨，之後因為同事務所唔咬弦，轉做自由身女優，有段日子經常夥拍佐佐野愛美、工藤唯等微胖女優，以雙打形式拍寫真碟。直至上年，阿妹獲邀加盟另一間事務所，順勢改埋新藝名，重新出發，早前仲推出咗寫真碟《愛おしい果実》添！現時愛梨除咗拍寫真，亦會去一間寫真酒吧演出，並期待喺未來日子亮相電視螢幕，同大家見面。