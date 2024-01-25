容祖兒獲粉絲垂青表白　一臉驚訝：真係㗎？

天后容祖兒的《ANOTHER SIDE...... JOEY · MY SECRET · LIVE》演唱會搬上大銀幕，日前她親身到戲院謝票，一日跑足8場與歌迷近距離交流。有粉絲把握機會訴心聲，甚至有人向偶像表白。有位男粉絲怕醜說自己小學已開始喜歡祖兒。祖兒問對方喜歡自己哪一方面，以為對方會講自己能歌善舞等等，誰知粉絲說：「鍾意你個樣囉，好靚！」此語一出令祖兒一臉驚訝和一頭問號，表示說：「個樣？」又追問：「真係㗎？」她續說：「多謝啊，好特別呀，好獨特呀個眼光！」該男粉絲隨後再補充除了樣貌外，也很喜歡祖兒的歌。

此外，容祖兒分享了一條為Twins演唱會拍微電影的花絮片，三人穿上古裝，而Twins更重現於台劇《齊天大聖孫悟空》的紫蘭仙子和紫薇仙子造型。祖兒透露今次與《年少日記》的導演卓亦謙合作愉快，表示：「我呢兩位老友真係唔話得，忙住開show都不忘關照我。呢個咁重戲嘅角色，無論造型角色一睇就知道係為我度身訂做啦，真係唔話得。呢一套微電影為我再次踏入影圈打咗一支強心針，亦都多謝導演循循善誘嘅教導。」蔡卓妍更笑說要幫她報奧斯卡添。