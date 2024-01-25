龍婷鍾情許冠傑　難忘對方送禮兼講咗呢句嘢

歌手龍婷日前接受鄭丹瑞（阿旦）訪問，分享她去年入場欣賞歌神許冠傑（Sam）紅館演唱會的種種難忘事，她表示自小便有聽Sam的歌曲，知道他在香港是神級歌手般的存在，不過那時她只有十多歲，仍未懂得欣賞Sam的作品。但她這幾年來到香港居住，在加深對香港的了解後，再聽Sam的歌，就發現歌曲結合了西洋音樂的風格和貼地的港式歌詞，細說當時的社會環境和大家的心聲，使她對Sam更為欽佩。

阿旦問龍婷來港後，聽Sam的歌會否對她學習廣東話有幫助？龍婷笑說：「我到現在還是不懂得唱《半斤八両》，對我而言真的太難了，特別是咬字，我覺得如果唱得不準確就不好，而且非常失禮。」

龍婷去年在Sam的演唱會上得到Sam送給現場歌迷的小禮物，她想起此事仍然非常激動，她憶述：「以前一直未有機會入場欣賞Sam的演唱會，去年我知道他開個唱，因過往也有翻唱過他的歌，所以覺得一定要去看原唱。當晚他在台上繞場一周經過我面前時，竟然很小聲跟我說：『你也是唱歌的。』後來到他唱《日本娃娃》時，他戴著一副黑超，在唱了一小段後，行到我面前把那副黑超送給我。我十分開心，立刻就戴上了。幸好旁邊那位男生有把整個畫面拍下來，我才能擁有這段珍貴片段，我覺得我真的很幸運！」

問到龍婷如有機會在台上和Sam合唱，她會選擇甚麼歌？龍婷馬上就在鏡頭前清唱了《難忘你》和《印象》兩曲的一小段。阿旦笑指她真是準備充足，也稱讃龍婷咬字非常好，同時也著她介紹其他《中年好聲音》的朋友，一起去看Sam的演唱會。

龍婷指：「我覺得Sam是香港精神，他的歌記載了香港每一個年代的故事。第一次在台上看到Sam，當他從舞台升上來看着觀眾時，我覺得從他眼睛所發出的光，和身邊其他人是截然不同的。怎樣才可以稱為神？如果我是一枚5W的燈，Sam眼神的光至少有1000W。他讓我們感受到他熱愛舞台、生活和音樂，他散發出來的魅力正正給了我這種感覺。」

龍婷又說在Sam最紅最輝煌的年代仍未有機會認識他，但之後竟然被這位廣東歌之神的歌曲所感動，她身為東北人去聽廣東歌也是一種緣分。最後她更把握機會在鏡頭前對Sam說：「我很喜歡唱歌和很愛香港，雖然來香港的時間不長，但我很喜歡這裏的環境，包括人情味和其他一切。希望可以跟你多學習如何將音樂的精神傳承，以及如何透過歌曲表達內心令樂迷感動。」