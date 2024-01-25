戴祖儀魏柏豪同心協力　救回暈倒機艙杜大偉

無綫劇集《飛常日誌》明晚大結局，前晚（23日）一集講述若有乘客在飛機上感到不適、機艙服務員的應對及處理方法，劇情講述飾演乘客的杜大偉突然在機上感到嚴重不適兼暈倒，空姐阿Wing（戴祖儀飾）除要忙於重新安排事發附近位置的乘客外，更要負責保持傷者意識兼找來適當人士協助救援，而被召喚的空少李浩然（魏柏豪飾），一邊認真地為暈倒乘客量度脈搏之餘，還落力地進行心肺復甦。

前晚所見，柏豪全程表現專業又認真，心肺復甦手法亦看似正宗。原來曾擔任空少長達五年半的柏豪，曾真實地在提供空中服務期間遇上乘客突然失去反應，最終在兩名專業護士乘客協助下提供了長達45分鐘的心肺復甦及急救，可惜該名乘客還是返魂乏術，柏豪至今憶起事件仍感到難過：「當時我同另一名空服，同埋兩位願意幫手嘅護士乘客一齊幫嗰位客人急救，輪流做心肺復甦同埋量度脈搏。我哋 keep 住有同Med Link緊密聯絡，由佢哋遙控make sure提供嘅急救係正確。我記得救咗四個字（20分鐘）左右，嗰位客人有番心跳但未回復呼吸，成件事大概經歷咗九個字左右，Med Link 同事就話可以停。」

柏豪續指之後即以飛機上的stand by物資「Body Bag」處理遺體及臨時安置遺體事宜，盡力清空遺體附近的位置。柏豪又透露做機艙侍應需要具備不少專業知識：「我哋正式飛前要接受為期大概兩個月嘅 training，差唔多日日都要考試，而每次正式起飛 on job 之前，我哋都要接受上級嘅臨場考試，Fail咗係會冇得飛。」

此外洪永城（Tony）昨晚在社交網上載女兒Amber在家觀看《飛常日誌》的片段，因與爸爸十足餅印而被封為「Sir Face」的 Amber，一聽到劇集插曲《Wish》便手舞足蹈，當見到爸爸 Tony 出現在螢光幕時，Amber 更撲向電視摸摸爸爸兼開心大嗌：「Daddy！Daddy！」萌爆！Tony 留言：「見到你對電視咁有興趣，一聽到音樂就喐身喐勢，送你去做練習生，逼你潛能出嚟，係會辛苦嘅，大個咗唔好怪我，我係為咗你好咋，聽日開始。」