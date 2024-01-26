【是日通勝】

農曆十二月十六

癸卯年 乙丑月 己丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、交易、裁衣

忌：動土、行喪、出行

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：19、37、26

幸運顏色：啡色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

金牛座：做事忌得過且過，目標清晰才可走出困境。

雙子座：工作有發揮空間，易做出超乎想像的佳績。

巨蟹座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

獅子座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

處女座：愛情運差勁，懂珍惜你的人，才值得去愛。

天秤座：工作虛耗不少能量，有吃力不討好的感覺。

天蠍座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

人馬座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

山羊座：淡定有錢剩，遇到麻煩時，切勿自亂陣腳。

水瓶座：運氣佳，沒有煩惱，能按自己的想法行事。

雙魚座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）羊 易破財

鼠：財運稍遜，收入不理想，自信心受挫。

牛：留意天氣變化，注意保暖，小心着涼。

虎：投資忌輕舉妄動，必須做好風險評估。

兔：有望發揮自身才能，獲認可機會甚大。

龍：事業運轉差，宜堅守崗位，切忌偷懶。

蛇：健康有隱憂，不可偏食，宜多菜少肉。

馬：有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

羊：是日沖煞，易破財，要管好自己嘴巴。

猴：工作能力突出，易獲上司與同事認可。

雞：金錢運差，須小心理財，控制購物欲。

狗：提防爛桃花，勿對身邊的異性太熱情。

豬：小心理財，量入為出，避免因小失大。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：猴

屬猴的朋友於龍年為拱合運程，申子辰為三合局，申為猴，辰為龍，猴龍之間缺一個子字，所以為拱合。三合中間缺一，名為拱合。所以屬猴的朋友，在龍年有中間人幫助非常重要，特別有些說話，不可自己說出來，別人說出來，效果才得到顯現。

三台大吉星，有利學生哥讀書考試，打工仔得到上司提拔，工作得到老闆欣賞，做生意的容易接到政府合約。三台就是一粒非常大的吉星，屬猴的朋友有此氣場，而家中窗外更見有此巒頭，三個圓形的山，名為三台，這正是科甲狀元，職位可達行政總經理，生意上市成天下富翁之大吉兆。一粒三台吉星勝卻人世間無數。

五鬼凶星，火炎土燥，代表生痱滋暗瘡、皮膚濕疹，多為五鬼凶星引起。火鍋燥熱食物盡量少食，廚房火熱，抽氣時間多一些，盡可能把廚房火熱之氣抽出屋外。官符凶星，由於猴龍中間缺一，有中間人幫助是吉，自然有人渾水摸魚，小心合約內容，自然可化解官符凶星。

地殺凶星，因為羊是三煞之位，而羊猴同居於西南坤宮，這個凶星是被他人影響，只要三煞方，西南、正南、東南方沒有動土，自然不會受到影響。