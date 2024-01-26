范冰冰烏卒卒捱負評　丞丞新劇高開低走

范冰冰被內地封殺5年再接拍電影，更與荷里活演員里安納遜合作，奈何劇中烏卒卒的打女造型令網友反感，指她每次拍電影都醜化自己。而她的弟弟范丞丞亦慘被拍檔楊紫所累，2人新劇CP似足「姨甥」。

范冰冰自2018年捲入逃稅風波後，事業重心逐漸轉往海外。繼去年接拍韓國電影《綠夜》後，近日還夥拍荷里活演員里安納遜合演電影《極地冰劫2》。但日前戲中打女造型曝光後，一臉烏卒卒的冰冰被狠批似足村姑，粉絲都心痛她每次拍電影都要醜化自己；但亦有網民撐她：「演員就是需要各種角色的，她的美貌很多時候反而成為了一種障礙。」另外，冰冰主演的電影《綠夜》雖攻陷柏林及康城各大影展，但票房卻不如預期，首映當天只有2千多人入場。

楊紫扮學生嫌老

而冰冰的弟弟范丞丞夥拍內地花旦楊紫的劇集《要久久愛》於日前開播，並於各平台佔據榜首，但網民愈睇愈多批評，收視率持續下跌。網民指楊紫扮學生妹顯老，其妝容和打扮根本不合襯，鏡頭拉近時面部僵硬，又腫又憔悴，與年輕8歲的范丞丞做情侶毫無CP感，兩人看似「姨甥」關係。雖然如此，冰冰昨日仍於社交網為弟弟打氣，上載他劇中角色「蔣翼」的照片並留言：「這個男孩叫蔣翼，有『翼』點乖還有『翼』點帥！」