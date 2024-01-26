新年斷捨離！為肌膚大掃除　美容療程要識揀

【特約報道】龍年將至，家家戶戶準備大掃除，農曆新年對我來說，是去舊迎新，是時候「斷捨難」。大掃除不是限於打掃家居，清理雜物，皮膚也一樣要「大掃除」。但急救護膚，只收一時之效，不妨在新年來臨前，開始做好肌膚管理，由根本開始！要解決肌膚問題，「識食」及智選美容療程，雙劍合璧，如此簡單。

所謂不時不食，不同時節，就要吃不同的食物，從而吃出健康體質。唯一整年365天不變的飲食定律，就是要多吃高酵素的食物，因酵素主要是幫助消化及排毒，促進新陳代謝，令身體「去舊迎新」，尤其排毒更是重要。新鮮蔬果如香蕉、木瓜、紅蘿蔔、大豆等都有豐富的酵素，但是要每天攝取足夠的酵素，是不大容易，所以我建議大家飲用排毒酵精，集合逾70種天然蔬果，連飲21天就可把體內積累已久的毒素清除，一樽酵精已輕鬆解決！

除了靠飲用酵精，來為身體排毒大掃除外，也需美容療程加強美肌效果。其實改善肌膚，首先是要了解膚質及肌齡，如不「對症下藥」，用昂貴的護膚品也未能達致理想效果。接受美容療程的好處，是透過美容顧問的專業分析，直接了解個人肌膚狀態後，再挑選合適的美容療程，針對式解決肌膚問題。

在云云Angel Face 的美容療程中，「PP蛋白面部護理」療程是非常值得推介。「PP蛋白面部護理」，正是韓國女生維持皮膚光澤的養膚秘密武器，是大多女生必「定期」做的皮膚管理。做完療程後皮膚變得雞蛋白般光滑明亮，更能優化角質層平衡讓保養品、護膚產品更有效滲透，大大增加facial 和家用精華的cp值！

另一推介美容療程「磁頻能量亮肌緊緻療法」，是針對面部和頸部的問題，包括細紋、眼袋、黑眼圈等，毋須打針，蘋果肌也可飽滿水潤，再透過磁頻定點於眼部附近的穴位，增加血液循環，令黑眼圈、眼袋等被掃走，為肌膚注入新力量，瞬間亮顏！

唐安麒

唐安麒美顏瘦身專門店 ANGEL FACE

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。

近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。