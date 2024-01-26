張繼聰預新年狂謝票　釗峰自爆英文名再咀Manson

歌手張繼聰、梁釗峰（釗峰）及Mansonvibes（張進翹）昨晚（25日）於麥花臣場館舉行《小圓台》音樂會，張繼聰的一對子女及父母、歌手馮允謙與雲浩影亦有到場支持。三子分別在台上輪流獻唱，其間釗峰見粉絲們也高呼兩位拍檔的英文名，結果忍不住跟大家表示他的英文名是Andy，非常爆笑。到音樂會尾聲三人齊齊上台互相擁抱，釗峰更與Manson扮親嘴。事後被問到是否接受到互吻大家？釗峰笑言若對着Manson還可以，張繼聰即取笑他為人隨和。

完騷後三人受訪，表示很想再找機會一起合作，釗峰説：「呢個組合依家先約定一齊去打波同打邊爐。」張繼聰則表示今次音樂會並非屬於重商業性的類型，能夠從今次合作中更深入去認識兩位拍檔，可說是賺到友誼：「同釗峰識咗好多年，今次聽咗佢嘅故事了解佢更多，不單只技巧，佢唱歌好有情感，可以話係功夫齊全，真係很勁！Manson寫嘅歌好有型好獨特，個風格我係寫唔到，之前佢同我老婆（謝安琪）拍戲我有去探班，佢喺片場真係好乖，令我印象深刻，但上到舞台佢又會好狂野。」問到Manson今次在兩位前輩身上學到甚麼？他說：「學到好多，但需要多啲時間去消化。」談到他們只有數首歌曲有互動，釗峰説：「最初開會係講過想多啲互動，但呢個舞台嘅原意係想喺合作中搵到連結，之後好自然咁合唱，今次真係做到開會時想做到嘅效果。」

另張繼聰透露農曆新年期間非常忙碌，笑言分分鐘連睡覺也要在戲院裏進行，因屆時要為兩部有份參演的電影《飯戲攻心2》及《盜月者》宣傳，他指去年為《飯戲攻心》跑了過百場謝票，問到是否想打破紀錄？他說：「呢啲紀錄真係唔怕打破。（新年去到每間戲院都見到你？）唔係！仲有任賢齊同郭富城嘅戲。」他笑指過年就應該是這樣，叫大家親身入場去支持電影。