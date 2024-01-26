《激流四勇士》Herbert Coward車禍離世　女友連寵物狗與松鼠喪命

1972年經典荷里活驚慄片《激流四勇士》（Deliverance）中飾演山林野人「冇牙佬」的美國男星Herbert Coward，周三（24日）於北卡羅萊納州看完醫生駕車離開停車場時，與16歲男司機駕駛的輕型貨車相撞，Herbert傷重離世，終年85歲。Herbert同車的78歲女友Bertha Brooks、寵物芝娃娃犬與松鼠亦不幸喪生。警方表示Herbert轉彎前未有讓路，他與女友都未戴安全帶，而貨車司機沒有超速，不獲檢控，事後送院治理。

《激流四勇士》由美國男星畢雷諾士（Burt Reynolds）與莊威（Jon Voight）主演，講述4個友人相約到偏遠河流划艇歷險，卻遇到兩個變態山林野人將他們摧殘與雞姦。Herbert之前沒有拍片經驗，是個文盲，本身在一個西部主題樂園工作，一次扮演打鬥時被手槍意外打甩牙。畢雷諾士還在擔任特技替身時認識Herbert，其後介紹他參演《激流四勇士》。John Boorman導演曾形容Herbert：「佢從來未拍過戲，但佢睇落完全符合個角色。我之後發現佢好有天份，唔使我點指導。」Herbert很多對白都是即興演出。

雖然Herbert憑該片成名，但未有繼續演出，回到化學工廠工作，直到在2007年電影《Ghost Town: The Movie》再度亮相。畢雷諾士一直與Herbert保持好友，直到畢2018年離世前數周都有見面。Herbert受訪時曾表示：「畢話過佢只得3個真正朋友，而我係其中一個。因為我從來冇問過佢攞著數。」