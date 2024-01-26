龍年好去處　開運招財貓

如果你愛萌寵，特別是對貓咪情有獨鍾，就不能錯過新年期間香港仔中心和Mikiki的商場活動。前者以招財貓為視覺設計，圓滾滾的貓咪十分可愛，後者則聯乘本地文創家「貓室」創作的人氣插畫「癲噹」，換上喜慶新裝的「癲噹」更會孖住「鬆弛龍」在Mikiki恭候大家光臨。想在龍年行好運，就要和這些超萌招財貓打卡合影，將好運都收入囊中。

【招財喵喵開運祭】

「喵喵」一聲迎新歲！招財貓貴為東亞文化的開運神物，憑着可霸氣可萌寵的百變造型贏得極高人氣！今個新春，香港仔中心化身日本愛知縣大人氣「招財貓的故鄉」，即日起至2月25日吉祥呈獻「招財喵喵開運祭」，必影4大招財貓祈願打卡位，當中最矚目的一定是全港最大戶外「開運招財貓」，設計靈感源自日本巨型招財貓TOKONYAN，圓滾滾的貓頭，大耳圓臉上掛着親和靈巧的無敵眼神，胖乎乎的手亮出為你招福招財，可愛度堪稱「世一」。而4米闊的巨型喵頭更是衝擊視覺兼來年財氣！還有必影必玩的「喵喵戀愛神社」、「幸福招福貓電車」及「貓和風祭典」陪伴各位幸運兒過年！香港仔中心更會貼心舉辦超萌「手繪擴香石招財貓工作坊」，加上「福財雙收」雙重消費禮遇，今個新春「喵」來運到！

【癲噹賀龍年春日祭】

今個新春，Mikiki首度聯乘本地文創家「貓室」的人氣插畫「癲噹」，呈獻「癲噹賀龍年春日祭」，陪大家送兔迎龍！由即日起至2月9日期間，「癲噹」帶同新朋友「鬆弛龍」誠邀大家齊來Mikiki行大運，歡度喜氣洋洋的新春佳節，結伴暢遊兩大和風打卡位，包括「巨型癲噹祈願鳥居」以及「癲噹龍年開運屋」，祝福大家龍年福氣常滿，人人賺到盆滿缽滿。新一年少不了搜羅年貨及賀年禮品，由即日起至２月９日期間，Mikiki夥拍資深主題市集策劃者「盛薈Circus Media」，舉辦「癲噹賀龍年春日祭」新春市集，售賣應節賀年食品、禮盒、參茸海味、美酒及精選生活用品等，讓大家輕鬆選購各種年貨，活動期間「癲噹」將於指定日子現身Mikiki 與大家見面。