前亞姐冠軍李妮捲被欺詐案　追討涉款逾20億港紙

前亞姐冠軍李妮（Lily Li），自從下嫁美籍華裔富商陳國泰（Marc Chan）後，與丈夫以工作夥伴關係，以夫妻檔在商界發展，李妮經常隨丈夫飛到不同地方傾生意，非常勤力。近日美國加州北區聯邦法院開庭審理一宗案件，關於李妮夫婦提告一宗疑被欺詐案件，追討涉款3億美元，折合超過20億港元。

美國加州北區聯邦法院陪審團，於本年1月22日（星期一），在奧克蘭開始審理。訴訟源於2017年公司股東的管理層收購。該訴訟基於收購中受託人欺詐的指控，要求賠償利潤損失、自付損失和懲罰性賠償，賠償金額不少於3億美元。

現正身處美國的李妮，對於案件糾紛多年，作出回應說：「自己的心情沒有甚麼特別，只是一個正常法律程序，以平常心期待真相，自己是經營生意，知道程序是需要時間去處理。做生意是應該謹慎同誠實，當然不希望發生這些法律訴訟，但是為了自己權益與真相，是必須為自己去爭取，這是我與丈夫、法律團隊一直以來的態度。」李妮雖然公私兩忙，她於去年一月更獲International American University頒授工商管理榮譽博士。