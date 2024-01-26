陳敏之母親不敵急性血癌離世：媽媽我永遠愛您

「索腿天后」陳敏之今日（26日）發文表示母親不敵急性血癌離世，令人悲痛。陳敏之上載多張與媽媽生前合照，又留言提到媽媽係佢生命中最重要嘅人，一生不辭勞苦照顧佢同弟弟，亦最錫敏之仔仔子樂，對家庭無私嘅愛同奉獻，照亮佢哋嘅生命，係一位偉大嘅母親。

早在昨前凌晨（25日）陳敏之突然發文，透露原來媽媽病重，生命正在倒數，今日卻已撒手人寰。敏之留言指昨晚佢拖住媽媽嘅手，媽媽喺至親陪伴下離開：「媽媽，我知道你已經在天父的懷抱裏，已經沒有疾病和苦痛。我知道你在天上，會常常看顧着我們，昨天我跟妳約定，如果我想同妳傾偈的時候，我就會望着天空跟妳說，妳記得記得要回應我……我知道妳最擔心我的身體，我應承妳會好好照顧自己和家庭，妳不用擔心和掛心，我們將來一定會重聚。」

敏之以長文講述與媽媽嘅生活點滴，言語間充滿悲傷及不捨之情，對於媽媽嗁離世，佢手指在發抖，盛讚媽媽係「戰士Super Woman」：「媽媽.. 我永遠愛您♥️您永遠留在我們心中，感謝您，給予我生命中最美好的禮物。願您在天堂中得到永恆的平安和喜樂。摯愛您的女兒 敏芝」