快閃期間限定店　感受熱鬧氣氛

為吸引客人的興趣，很多品牌偶然都會舉辦期間限定活動，來到新年，有市集讓大家辦年貨或揀選心愛小物，難得放假的話，不妨來小酎兩杯，讓大家消磨時間又能感受過年氣氛。

可愛年貨

正所謂新春辦年貨，最容易攪到一頭煙，購物平台Pinkoi和miffy合作，於即日至2月18日在大圍以miffy Playground為主題的「Pinkoi 開運賞」快閃店，到時除有多款全新的主題揮春、燙金牌利是封和飲料杯等精品，亦有港台美食品牌參加，如本地品牌推出的炭香咖啡蛋卷，選用羅布斯塔豆咖啡粉新西蘭深度發酵牛油和和比利時黑朱古力粉製作，濃郁厚實。台灣咖啡品牌就有酒漬咖啡水果乾禮盒，層次複雜。消費至指定金額，會送手機支架或風車，數量有限，送完即止。

沉浸式體驗

近年流行「沉浸式」一詞，在多方位的互動，讓大家感受與別不同的體驗。即日至2月4日，馬爹利於中環呈獻期間限定的沉浸式體驗「馬爹利之家」，到時品牌會帶大家穿越至1715年，了解釀酒的技術和變化。其中一個亮點是會呈現稀世干邑「Les Remarquables de Martell」，玻璃容器由法國藝術家以葡萄樹作露感設計，外表用22K黃金包天然亞麻線打造成樹葉和樹根模樣，並配以3顆美鑽及藍寶石，猶如一件精緻矜貴藝術品。在期間限定店內，會有首次登場的單一產區系列和2024新年限量。品牌會聯同本地及國際調酒師及酒店，加干邑調配特別版雞尾酒，讓訪客免費試飲，大家亦有機會參加調酒體驗。現時至2月29日於指定地點選擇品牌產品滿指定金額，可獲一次抽獎機會，詳情請留意官方社交平台。

秘密庭園

每次去外國，總愛到草地或公園散散步，CHANDON由即日至2月19日在中環開設期間限定店CHANDON Fountain，店內主打Spritz噴泉，大家可無限續杯，品嘗含橙皮、香草和混合香料秘方等天然萃取物加玫瑰氣酒酒調配的Garden Spritz，周邊有高腳桌椅讓你悠閒享用，猶如在自家庭園開派對，現場更會派限量手寫揮春，更加熱鬧。

花花世界

新年過後，緊接到春天，首先聯想到就是繁花盛放。威士忌品牌皇家禮炮和設計師Richard Quinn合作，於即日至2月7日尖沙咀舉行The Blossoming Realm期間限定店，店子猶如夢幻花園，新出的皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代，酒瓶呈現搶眼橙紅玫瑰和法國菊，繽紛有朝氣。店內放置雛菊圖案的電單車、高級訂製電單車服飾和不同的服裝，另外，品牌亦設計了農曆新年限定版，插畫靈感來自不同國家新年傳統，再加上花卉和動物，同樣喜氣。訪客可邊打卡邊參加威士忌品鑒體驗，和各位愛好者交流。