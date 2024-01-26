郭柏妍嘆做唱作人辛苦　急同洪嘉豪耍冧

藝人郭柏妍、羅毓儀、龔慈恩和黃建東今日（26日）為明天的《慈善星輝仁濟夜》進行排練，四人將於明晚同台合演短劇，羅毓儀更會在台上自彈自唱。

在短劇中飾演兩姊妹的郭柏妍和羅毓儀自言今日才剛開始進行第一次綵排，過程相當順利，二人又謂因在無綫劇《下流上車族》中合作過，所以默契十足：「我哋好似有孽緣，上個月先一齊拍《大灣區美味好玩攻略》，今次仁濟又再合作。」笑言二人可以一起再拍《下流上車族》續集，問到二人有否私下相約？她們指最近比較少約，因為近2個幾月羅毓儀都在內地拍劇，所以兩人斷聯了一陣：「不過之前生日都有約出嚟食飯。」

講到郭柏妍在網上坦言欣賞洪嘉豪，洪嘉豪回應想合作，郭柏妍表示聽到後「嚇一嚇」，表示做唱作人好辛苦，麻煩到其他人大感內疚：「我自己分享啲歌上社交平台，麻煩到人真係唔好意思。（麻煩到邊個？）人哋要幫我回應咁多事，其實佢（洪嘉豪）應該要專注係佢嘅演唱會，而且知道佢啲粉絲好似有罵戰討論，唔開心咁，所以之後都會注意，網上出嘢都會諗一諗。」至於合作一事就交由公司安排，稱自己可以和任何人合作，又謂如果有機會亦可以嘗試擔任洪嘉豪的MV女主角：「我冇試過，咩都試吓，但唔知會唔會麻煩到其他人。」另外，觀看洪嘉豪的演唱會，郭柏妍謂會在不影響任何人的情況下出席，而在旁的羅毓儀笑言可以陪郭柏妍一起去看演唱會。