縱橫極地　未來靈活出行

全球暖化誘發了極地渦旋（Polar Vortex）劇烈波動，帶來突變嚴寒的天氣，不僅令人寸步難行，揸車亦有一定難度。各國設計師遂針對冰雪及極地環境，為未來移動出行提供解決方案，好似Linux利用模組設計變成飛天車或雪地車、R.D.S.V可因應雪地或冰面狀況改變車輪、XIVAN磁浮電單車藉着太陽能驅動，提供既高效又靈活的次世代載具選擇。

Linux模組裝拆設計

意大利工作室Lazzarini設計的模組概念載具Linux，只需接上不同模組配件即可變成飛天車、遊艇甚至是雪地車。它由輕質碳纖維製成，可按客戶要求改裝設計，座椅數目由2座至6座不等。整個模組機身可透過裝上特定配置，例如四軸旋翼、船體下部結構、全時四驅底盤或雪橇板等，應對海陸空等不同需要。想變成二人飛行載具時，只需替它安裝由8個電馬達驅動的四軸裝置即可。海上航行則採用Torqeedo高壓電子推進系統，可裝上單或雙Deep Blue 100i電馬達。當然還可為它配上用於日常駕駛的全時四輪底盤，甚或專為雪地而設的雪橇板及履帶式車輪，兩者均搭載相同容量的電池組，還可選擇單或雙電馬達驅動，雙電馬達的話最大可提供200hp馬力，續航力為300km。

R.D.S.V快速部署概念

在冰雪環境下駕駛，最大挑戰莫過於時而駛過厚厚雪地，時而要面對冰層表面，由於冰雪地面狀況多變，車速不能太快。為此，阿根廷設計師Juan Garcia Mansilla設計了一款能在多變冰雪環境高速行駛的R.D.S.V概念雪地車，其名字是Rapid Deployment Snow Vehicle的縮寫，能因應多變冰雪環境作出快速部署。設計重點落在兩座位車廂下的一對極具未來感的前車輪，以及一塊連接彈簧避震的雪橇板。前者中空設計獨特，輪框上平均分布了12組長短「輪槳」，長的特別為應付深厚積雪而設計，短的主要用於變硬的冰面；至於雪橇板能因應路面狀況自動改變斜度。同時在自適應循迹防滑系統控制下，可電動切換凸出的「輪槳」，因應路面變化而伸長縮短，確保在任何極地環境都能與地面保持所需牽引力，靈活高速移動。

Snow Crawler 2.0更換輪胎

由波蘭設計師Michal Bonikowski主理的Snow Crawler 2.0概念雪地電單車，採用封閉式駕駛艙設計，讓駕乘者邊在雪地移動，邊欣賞四周白雪皚皚景致。車頂至斜背盡處覆蓋着太陽能電池板，緊貼可持續再生能源潮流。駕駛艙下配備一對前雪板及一對後履帶式輪組，有助於多變冰雪環境下靈活移動。為了可在一般地面行駛，一對前雪板可拆下更換成粗獷的輪胎，滿足不同出行需要。

XIVAN太陽能磁浮

雪地駕駛最常遇到打滑情況，伊朗設計師Mehrdad Khorsandi遂設計出一款有別於傳統雪地車，不設雪橇板或履帶輪組，改為配備磁浮技術的XIVAN概念雪地電單車。藉着不與地面接觸，免除打滑而帶來的潛在危險，從而提高駕駛安全性。為了達到可持續綠色出行目的，車載太陽能供電系統，通過在車身兩側裝設太陽能電池板，將所吸收的太陽光轉換成電能，同時為附設加熱系統的座椅及頭尾燈組等供電。