鮮娛糧｜馬國明6度低溫着短袖踢波　意外激「凸」搶Fo

視帝馬國明去年年底，舉辦完童話式盛大婚禮後，日前又憑《新聞女王》勇奪馬來西亞最喜愛TVB男主角，事業愛情兩得意。而喺圈中出名「波牛」嘅佢，日前（24日）更趁着難得嘅空閒時間，無懼6度冷風同一班明星足球隊隊員練波外，短袖上場嘅佢，更瞬間掀起關注。

近日強烈寒潮襲港，唔着返件大褸都冇勇氣出門，不過視帝馬國明就似乎唔怕凍，當球場上其他隊友都着上外套熱身踢波時，佢竟然剩係得一件短袖波衫，搶Fo嘅打扮引嚟隊友黃日華佩服道：「今日我哋香港只係得攝氏6度，佢居然仲着一件短袖衫！」對此，馬國明則笑笑道：「踢波好熱㗎踢波！」唔少網友見到馬國明Hot到爆嘅打扮，都紛紛留言激讚：「沒工開就踢波，果然是香港隊的年輕少將！」及指馬國明雖然將踏入「5」字頭，但個性依然可愛得嚟，婚後狀態更係大勇。不過，亦有網友錯重點，畀馬國明嘅人口吸引，直言：「馬明你飛釘了！」、「馬明唔好扮大隻，飛釘啦！」

天氣寒冷，馬國明就走去踢足球，但相信大部分人都會想吃火鍋，日本AV女優濱崎真緒（Mao）亦不例外。現時身處台灣的她，日前就去吃火鍋，而且更嘗試吃雞子。

Mao吃完即時面容扭曲，似乎不太欣賞味道這樣獨特的雞子了。有網民就留意到雞子似乎還未煮熟，不過亦有一大班網民錯重點，狂讚Mao可愛，更建議她可以去拍攝劣食節目。