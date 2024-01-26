甄子丹大女甄濟如邀同學拍MV　勾起童年回憶

「宇宙最強」甄子丹的19歲大女、樂壇唱作女新人甄濟如（Jasmine），最近推出新作《FOREVER 19》，唱出走進成人世界的心情，Jasmine不但親自構思MV內容，更邀請了自己的同學與好友參與拍攝MV，整個過程開心又好玩。

Jasmine完成灌錄《FOREVER 19》後，她需要飛到巴黎工作，所以就利用等待上機的時間，構思MV的內容。她回憶道：「我在機場等候上機的2小時裏，將自己腦海中MV的模樣記錄下來，當中我以一個Photo Booth作為創作主體。當我看到自己設計的Photo Booth在片場裏出現時，那感覺十分夢幻，因為沒想過腦海裏的狂想，會在現實生活中出現。」她又將自己年幼時繪畫的兩幅畫作當作道具，將真實的童年回憶加插在MV內，使畫面遊走在虛實之間，樂迷亦可藉此認識她更多。

《FOREVER 19》是一首關於銘記最純真年少日子的歌曲，所以Jasmine便想到要邀請密友一同前來參與MV拍攝，而MV中出現的幾位年輕人，有3位都是Jasmine的中學同學及在Berklee音樂學院進修時認識的好友，她說：「我在人生中不同階段認識他們，都是我的摯友。我們都是透過音樂而交心，所以一講到要拍MV，就想到要跟他們在鏡頭前一起又唱又跳。整個拍攝過程十分好玩，與一班好友在一起時，我總是不停在笑，即使要認真起來收起笑容，我都難以做到，因為與好友在一起嘛，我總是感到歡欣，將最傻氣的一面展現出來。」

Photo Booth是MV中很重要的一個場景，而照片也是Jasmine印證年輕歲月的「物證」。Jasmine回憶說：「以前生日或是參與親友的派對，都有機會有Photo Booth，但那時我只是個嬰兒，所以即使有在Photo Booth拍照但也不算多，不過我的家人由婆婆的那一代，就已保存了很多照片。從我年幼時起，我便很喜歡拿出相簿，把照片逐一欣賞，那些都是永恆的回憶，即使到了現在，我仍十分喜愛這樣做。」

被問到當中可有最喜歡的照片，她說：「其中一張照片是在我2歲時拍攝的，那時我拿着一本書，坐在毛毛泰迪熊前面，旁邊就放了一個父母為我製作的書櫃，櫃裏面放滿了圖書。相片中的我嘗試擺出猶如天后、模特兒的甫士，現在看起來仍覺得十分有趣。」