周吉佩為開騷積極操肌　太太竟然唔Like

《中年好聲音》周吉佩（吉吉）、羅啟豪和丁文俊等，今日（26日）為明天的《慈善星輝仁濟夜》進行排練，吉吉自言明晚（27日）將與老中青同台合唱非常有意義：「因為我哋正正係中間呢個階段，係呢一個環節可以見到我哋小時候追夢，亦都可以見到將來成長之後嘅我哋。」又謂回想當初第一次踏上舞台，感覺現在成長了很多，沒有了當初的緊張，又笑言對第二錄影廠有陰影，因為當時《中年好聲音》的比賽面試就在二廠舉行，相反一廠就就較為輕鬆自在，羅啟豪聽後即說：「因為你一廠攞咗獎。」吉吉急否認道：「可能一廠空間闊啲，開心啲。」

講到工作，羅啟豪透露今晚將會與支嚳儀等人到船上表演，自言是第一次在船演出，而大年初二就會到內地東莞表演。另外，吉吉將會錄製新歌，預計今年底會開辦個人演唱會，所以現在要努力操練身材，令他能夠在演唱會上騷肌，又指見到大表哥（邱士縉）的身材，已經流晒口水：「自己都想操番，因為嗰時2019年開樂隊演唱會，我操得好緊要，同埋都想保持番個體力，而且自從參加《中年好聲音》之後都冇時間，所以我係冇操過，要搵時間訓練。（好似大表哥咁？）佢真係太勁，好犀利，我諗我未必做到。」

問到騷肌需要太太批准？吉吉笑言不用，並稱太太對他現在身形相當滿意：「佢唔鍾意我有太多肌肉，因為佢覺得同我唔夾，相反佢鍾意我有啲小肚腩。」羅啟豪則指一直有鍛煉，不過都是以身體健康為前提，所以沒有太大成果。至於新年，吉吉謂會相约一眾《中年好聲音》參賽者一起吃團年飯。