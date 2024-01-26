流感新冠合孢病毒恐「三疫夾擊」　研究指改善腸道微生態有助調控免疫力及降低疫苗副作用

【特約報道】衞生署衞生防護中心引用本年一月初的監測數據指出，本港已進入冬季流感高峰期，新冠亦有回升迹象。JN.1新冠變異株已取代XBB成為本地最流行的病毒株，JN.1傳播速度快，相信感染個案會在短時間內倍升。現時社會抗疫意識減低許多，而新冠感染數字正慢慢上升，重症、入院和死亡個案亦會升高。隨着感染流感的人數增多，相關嚴重個案亦趨升，預計快將會出現合胞病毒感染高峰期，擔憂出現新冠、流感及合胞病毒「三疫夾擊」。

新年外遊注意 世界各地出現「爆疫」情況

除了本港感染個案倍升外，最近世界各地亦出現「爆疫」情況，包括新加坡、英國、澳洲等，大家新年如打算外遊需加倍注意。一月初開始歐洲多個地區正遭受流感病毒、新冠病毒及呼吸道合胞病毒「三疫夾擊」；其中意大利有逾兩百萬人感染相關病毒，德國及西班牙等多地感染個案亦持續上升，歐洲疾病預防控制中心預料今年冬天感染個案將較過去多，因近年抗疫措施導致呼吸道感染個案整體減少，引致免疫力水平下降，預料這個冬天呼吸道感染個案將較以往更多。

隨着天氣變冷，我們上呼吸道粘膜內的血管也就跟着收縮，身體未必能夠立即適應，若同時抵抗力變弱，病原體就乘虛而入，沒注意衣物添加及保暖就更易受寒。另外天冷時，大家呆在緊密不通風的室內共處，有機會接觸帶病毒的群眾。農曆新年期間，眾人社交活動頻繁，如果自身免疫力不足，隨時因為外遊或團拜後感染病毒，所以預計未來一至兩個月是爆發新一波疫情的危險期。

良好腸道微生態 可調控免疫力

腸道菌群失調怎麼會跟呼吸道疾病有關係？近年來，許多研究表明，腸道細菌生態環境（微生態）主宰人體免疫力以對抗病毒侵襲，在健康的腸道微生態環境中，壞菌被益菌壓制，不能接近腸道黏膜。相反當壞菌大幅增加，就損害腸黏膜，病毒便趁機入侵。人類的腸道細菌含有鞭毛等成分，可作為天然保護劑促進抗體產生，保護人體免受病原菌侵害，還可刺激腸道免疫系統，提高人體對自身疾病的治愈能力。

疫苗要發揮作用 需腸道微生態幫忙

良好的腸道微生態，不單止有助增加抗體抵擋病毒，原來對提升疫苗效用亦有顯著幫助。香港中文大學（中大）醫學院發現，腸道微生物菌群對接種疫苗後出現的各類免疫反應具有積極影響。最新證據顯示，一些特有的腸道細菌和代謝物與接種新冠疫苗後長達六個月的持久免疫反應有關。腸道中青春雙歧桿菌及其代謝物水平較低的人士，在接種新冠疫苗後的免疫記憶時間較短。研究結果於2023年10月在權威科學期刊上發表。因此，通過SIM01微生態配方改善腸道微生態失衡或可促進疫苗效能。

本港正面臨病毒夾擊，了解腸道微生態如何幫助調控免疫力及降低疫苗副作用，實在刻不容緩。不少兒童感染新冠病毒後有機會出現急性併發症和中、長期後遺症，而長者感染新冠病毒後死亡率高，大家切勿掉以輕心。無論再次或初次接種疫苗，建議在接種疫苗前可先優化腸道微生態，以提高免疫力及增強新冠疫苗的中和抗體水平。

最便捷的優化方法莫過於服用含有青春雙歧桿菌和益生元的「SIM 01微生態配方」，適合男女老幼，包括兩歲起的幼兒。食用及攜帶方便，只要每日一包，可直接加於清水或食物（低於45℃）中攪拌然後食用，適合於任何時間服用，直接倒入口中效果更佳 。

人體免疫系統是一把「雙刃劍」，接種疫苗可以刺激免疫系統產生保護抗體，但免疫反應一旦失控亦可能引起副作用。尤其是對高風險群體如長者及兒童十分重要。

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