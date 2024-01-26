【Zac玩Zac食】近近哋走一轉江門慢活一下

農曆新年將至，有冇諗過返鄉下過年？依家個個都講北上消費，農曆新年假期可以去遠啲啲，高速鐵路湛江西線於去年10月開通，由香港去江門車程約兩小時便到達，不過由西九龍直達江門嘅班次，目前一日只有一班，上去玩記得提早買車票。

江門市鄰近溫泉，除咗擁有豐富旅遊資源，亦因為係著名僑鄉，所以產生咗大量碉樓等中西混合式建築，同時又增添咗好多新興嘅打卡熱點。去到江門一定要嚟三十三墟街，呢度唔單只係江門嘅發源地，一部內地嘅神劇令到呢度成為咗網紅打卡熱點。

「三十三墟街」係墟頂街、石灣直街、常安路步行街等的統稱，亦都係一個中西合璧嘅騎樓老城區。街道兩側充滿復古商舖和具時代感嘅青磚老屋，見證着江門中心城區數百年繁榮興盛。而墟頂喺元朝時期係一個墟地，就係賣雞鴨鵝嘅街市地方，亦係墟市最高嘅地方；然後到咗清朝，呢度已經變咗官道，官府衙門全都喺度，後來更成為黃金地段。

墟頂有一間藏身於鬧市之中嘅隱世咖啡店，喺呢度時間好似過得好慢，生活又過得特別寫意，歎一杯咖啡留住眼前嘅美好，喺鬧市之中搵到難得嘅平靜。咖啡店嘅老闆本身喺江門長大，後來回到家鄉覺得好有情懷，想保存呢度嘅文化，就一口氣買咗三座樓房打通佢，小樓內處處可以見到江門五邑人家熟悉嘅桌椅板櫈，以及充滿地區生活氣息嘅江門手作簸箕吊燈，配襯復古風壓花、五顏六色嘅滿洲窗，恍如置身懷舊時光中。呢度更可以品嘗手沖泡陳皮咖啡，仲有創新以香茅同提子沖製嘅「香提碰咖啡」，然後於庭園特色座椅打卡，享受慢活嘅悠閒。

Profile：Zacky Sun

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