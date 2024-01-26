任賢齊等錢使被利誘拍三級片　林家棟為搵食打幾份工

藝人林家棟與任賢齊在新片中因生活迫人而鋌而走險當劫匪，自認身材好的任賢齊自爆讀書時缺錢，被利誘以20萬新台幣（約5萬港元）拍三級片，林家棟則自嘲怕死，無賊膽做壞事，只能安分守己當個打工人賺錢。

林家棟、任賢齊（小齊）及郭富城在賀歲片《臨時劫案》中合作，電影講述3人誤打誤撞臨時組隊搶劫，小齊透露今次是首度挑戰黑色幽默類型，他認為電影荒謬得來又真實：「戲中講我等錢使，有生活壓力，我以前冇錢都諗過，中六合彩就乜事都解決到。（有冇諗過去打劫？）有諗過，見到新聞報道劫案，個劫匪又走得甩喎！」小齊自爆讀書時夾Band，但無錢買樂器，曾有人出價20萬新台幣邀他拍三級片，也有心動過：「當時大學20歲左右，我問佢我可唔可以做替身，個樣畀演員做，下半身交畀我，我出苦力。（對自己身材好有信心？）以前我係體育學院，身材好弗。不過最後冇做，去咗樂器公司打工。」

至於家棟就自嘲因為怕死，所以從沒動過打劫的念頭，他說：「冇錢最多打幾份工，試過一星期打幾份工，做旅行社、酒店做待應、送外賣。（賺咁多為乜？）買唱片，由以前到依家都好鍾意聽歌。（有冇諗過做歌手？）要保護樂壇，我叫五音不全。」

片中3人各有男人之苦，現實中小齊稱無論工作或家庭上也有苦惱：「雖然我依家好幸運，唔等錢使，但我要努力工作，維持公司運作，要出糧畀員工，有做老闆嘅壓力，做錯決定會影響成隊人運作。（家庭應該好和諧？）我個仔今年16歲，處於叛逆期，有時會唔聽話，我喺出面做嘢聽到屋企有事，但我又走唔到，仲有我父母住鄉下，去探佢哋好遠，覺得時間唔夠用，真係好頭痕。」而單身的家棟直言自己較少家慮：「我好決心注專喺工作上，其他嘢唔諗，所以我冇乜苦，係工作上嘅苦囉！」

林家棟髮型及化妝：Alex Leung@Salon Nova、Esther Huang

任賢齊髮型及化妝：Seiko Sin@Hair Culture、A.Yp

場地：木的地酒店-中環