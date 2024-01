2021年港姐季軍邵初不時透過社交平台分享生活點滴。日前,她分享了與男神吳彥祖的合照,表示:「He is the definition of perfection!(他就是完美的定義),能見到吳彥祖先生太幸福了,從小的偶像,人非常好非常友善,是我們演員的榜樣。」相中所見,吳彥祖身穿衛衣、頭戴Cap帽,雙手插褲袋對着鏡頭展露燦爛的笑容,雖然臉上長了少許皺紋,但皮膚質素不俗,狀態大勇的他非常Sharp醒,男神魅力不減當年,難怪身旁的邵初變得面紅耳赤,一副含苞待放害羞的表情成為網民熱話。網民非常羡慕邵初有機會與男神合照。