星玄｜袁偉豪拍劇老婆陪到足　豪住深圳坐月中心

今日係1月27日，農曆十二月十七，宜會友、動土、嫁娶。屬雞嘅朋友今日你哋最旺呀，桃花旺，好姻緣逼近身邊不要錯過。啱啱升呢做爸爸嘅袁偉豪，就係屬雞，佢同老婆張寶兒，婚後3年終於為人父母，將囝囝叫做「袁咕碌」，仲幫囝囝開設社交帳戶。袁偉豪有仔萬事足，之前仲要一收工，即刻飛撲醫院探BB，要表示見到囝囝，覺得好滿足。雖然今日你桃花旺，但老婆會錫你多啲，定「袁咕碌」多啲呢？

日前老婆張寶兒在社交拍片透露選擇到深圳坐月，主要因為袁偉豪喺深圳拍劇，張寶兒就話：「唔想老公錯過咗囝囝嘅成長，同埋為BB健康和自己的修復着想。」據知嗰間月子中心嘅入門套餐由7萬多至29萬7千多人民幣不等（約港幣7萬7千至32萬元不等)，豐儉由人。

今日嘅幸運星就係白羊座喇，運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。陳茵媺就係白羊女，佢同老公陳豪結婚多年，仍然經常公開放閃。早前Aimee參加節目《思家大戰》，被問到「一對好恩愛嘅夫妻，每一日至少一齊做一次嘅嘢」係咩，Aimee秒答「錫錫」。主持李思捷再問︰「你同阿Mo係咪，都一年做足365次」，點知Aimee理直氣壯，回應「At least」，嚇到思捷叫投降。Aimee唔好掛住「錫錫」，不如今日就多做有意義的事。