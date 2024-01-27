譚旻萱擸掃把　街頭混戰

藝人譚旻萱（Mandy）與陳昊森主演的電影《不是你不愛你》其中一個場口，Mandy的好友林熙彤（Hazel）發現男友力臻當街跟小三譚凱倫（Helen）錫錫，兩女動口兼動手，Hazel掌摑Helen，反被男友力臻兩名手下強行捉住，Mandy和陳昊森出現營救，期間陳昊森被圍毆，Mandy以掃把作武器，以一敵三成功救走陳昊森。

提到毒打陳昊森場口，力臻坦言場面相當混亂：「其實我負責『食花生』，雖然我係大佬，但有啲笠水，主要係睇住啲手下出手。反而畀Mandy用掃把打比較深刻，不過佢太斯文，唔敢太用力，我叫佢出力啦！」Mandy忍不住表示：「副導演仲叫我大力啲打落去，我心諗真係會打爆頭，明明已經好痛。」Helen表示混亂中亦被掃把打中，問到Mandy如果她遇到戲中情節，撞破男友偷食會怎樣？Mandy想也不想直接說：「分手！」

至於被圍毆的陳昊森事前有戴好保護用墊，為免混亂中誤傷陳昊森，力臻和戲中的大隻仔手下都顯得有點留力，效果不夠狠。之後他們嘗試不同打鬥動作，陳昊森亦叫大家放膽，即使真的打到他亦有保護，毋須擔心，結果順利完成。