洗衫忘記清走紙巾　3招輕鬆去除

唔少人都試過大頭蝦，洗衫時唔記得拎走衣袋、褲袋裏的紙巾，直到晾衫時才發現衣物上黏滿紙巾的碎屑，一點一點地清走紙屑又十分費時，大力地抖動衣服也無補於事，反而令到地板也變得骯髒，究竟應該怎樣清理，才能輕鬆去除紙巾碎。

1.柔順劑

如果不想慢慢清理紙巾的碎屑，其實有一招可以清走大量的紙碎。日本綜藝節目《ありえへん∞世界》中教路，可以使用柔順劑再清洗一遍衣服，由於柔順劑的陽離子表面活性劑可防止污物黏到衣服上，外加漩渦水流和脫水時的離心力，就能輕輕鬆鬆甩走紙巾碎屑，還你一件乾淨的衣服。如果仍有碎屑殘留，只需要在晾乾後，輕輕抖一抖便可。

2.百潔布

相信大家家中都有清潔神器百潔布，它不僅是廚房的好幫手，更能幫助我們去除衣物上的紙巾碎。從洗衣機取出衣物並鋪在報紙上，然後用百潔布粗糙的一面擦拭衣物，便能輕鬆去除紙巾，而且下面墊了報紙，也不怕弄髒了地板，輕鬆一捲，就大功告成。

3.烘乾機

如果家中有烘乾機的朋友，那你可以直接跳過上述步驟，直接將衣物放入烘乾機中，按照平時步驟，待衣物烘乾後，不僅衣物變乾了，連原本的紙巾碎也消失得無影無蹤，全部都被收集到塵盒中。

不過，雖然有方法拯救沾滿紙巾碎的衣服，但要真正從源頭解決問題，還是需要洗衫前認真檢查衣物，確保清走袋子裏的雜物，那打開洗衣機時就不會看到白雪雪的紙碎。