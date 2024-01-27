JW合資7位數飲品店開分舖　望今年內進軍英國　

歌手JW與幾位友人夾7位數字開設飲品連鎖店，繼去年7月上環首間店舖開業後，今早尖沙咀分店亦開始投入營業。她悉心打扮到場招呼賓客，一眾圈中好友包括江若琳一家、陳瀅、周嘉洛及羅天宇等紛紛現身撐場，場面熱鬧。

談到榮升老闆娘，JW指上環店生意不錯，相信不久將來已可回本，下步即打算衝出香港：「今年內應該會喺英國開分店，希望遲啲做埋馬來西亞、菲律賓及泰國等地。其實我自己好鍾意呢類飲品，以前鍾意飲珍珠奶茶，不過覺得太甜，依家我哋搞無糖，大家可以飲多幾杯。（男友知你做生意，有冇畀意見你？）有嘅，佢有好多suggestions同背後支持我，不過今日佢有事，所以唔能夠出現。」

她更打趣目前同業拍劇開工「萬歲」時，都懂得到其店叫外賣：「咁緊係會有VIP折扣卡畀佢哋，哈哈！」除投資外，JW更落手落腳經常「試飲」畀意見：「第一次做飲食業有啲緊張，我都好期望嚟緊可以同其他品牌Crossover。（今年少啲拍劇？）係，因為除咗生意之外，我都想集中火力喺音樂方面，目標係想開音樂會。」她又指今日碌盡人情咭叫身邊朋支到場支持：「可惜Aga（江海迦）病咗，最慘係朱敏瀚發燒添呀！」