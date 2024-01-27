靚海味點揀好？即跟達人學幾招

龍年將至，不少煮人都會選用高質海味烹調意頭十足的賀年菜，與親友團年飯敍，點揀靚海味至好？一於跟上環老字號海味店德祥環球有限公司主理人鄺敏儀（大家姐）學幾招，隨時用來煮幾味，新春大排親朋無難度。

元寶狀鮑魚最佳

日本吉品鮑魚廣受大眾歡迎，大多是宴會中的主角，輕輕鋸開放入口，質感黏稠，鮑魚中間呈溏心狀態，令人回味。大家姐指鮑魚腰圓背厚、造型似元寶，群邊整齊最完美，鮑魚愈乾身愈深色，聞落有濃郁香味為上品。南非乾鮑味道和氣息較淡，比日本吉品鮑魚平約3成，算是近年流行食用的親民之選。鮑魚儲存大約2年，表面開會出現白色鹽霜，實屬正常。

鱈魚膠性價比高

對女士而言，滋潤補身的花膠最得歡心，大家姐指最矜貴肯定是巴基斯坦鰵魚膠，肥美厚身的公魚最好吃，價格亦相對高得多。坊間亦有其他經濟實惠選擇，好似巴西黃花魚製作的扎膠，質感爽口；又或非洲鴨包肚，即常見的花膠筒，適合煲湯或燜煮。至於挪威鱈魚膠價錢就更抵，用來做花膠扒或紅燒都得。揀選時，厚身而沒有爛或血筋，帶香氣為佳。

遼參6行刺針最好

軟腍而富營養的海參，低脂低膽固醇，原條享用或釀入食材烹調同樣美味。高質日本關東遼參一向受歡迎，靚海參質感要夠堅挺、重量適中和針刺完整。留意海參有分4行和6行刺針，以6行最好。關西遼參刺針不太突出，但價錢就較關東遼參平約15%或以上。厚肉的澳洲禿參口感豐富，用來燜煮最合適。

飽滿韓國蠔豉

賀年必有的「發財好事」（髮菜蠔豉），既美味又好意頭。除了本地出品，韓國蠔豉亦不錯選，隻隻油潤飽滿。揀選時要留意外形是否完整，聞落要有香氣。若變成帶紅的色調，就不宜選擇。烹調前先浸泡約半小時，浸泡完的水去除雜質後，也可以用來入饌，加添菜式鮮味。