陳瀅開腔為失蹤成個月解畫　周嘉洛遲大到狂耍冧

藝人陳瀅與周嘉洛今早出席好友JW新店開張，惟兩人姍姍來遲，先是陳瀅擺大烏龍「遊車河」去錯地方：「我去咗上環店，JW係有派帖我嘅，係我疏忽冇睇到，所以真係唔好意思，我會買番1千杯飲料補數㗎嘞。」

她又主動向記者表示「好耐冇見大家」，原以為她返回加拿大一段時間，想不到她眼濕濕表示：「我返咗去兩個禮拜啫，唔出嚟係因為我隻愛犬Diesel過咗身，我難過咗好一段時間，成個月暱喺屋企冇出街。（已經處理晒後事？）係，不過我真係好唔捨得佢，係一個好大嘅經歷同打擊，佢嘅離開令我反思人生，唔會再咁介意人哋嘅眼光，同埋冇咁執着小問題，懂得點樣再去分配自己嘅時間。」

至於周嘉洛足足遲足1小時，抵埗時狂耍冧，又直言要買2000杯「致歉」：「遲到有好多原因，但一定係唔啱，我都好緊急咁趕嚟，下個月我會攞晒成份糧嚟找數！（想跟JW學做生意？）緊係想，有錢邊個唔想投資？」他與陳瀅即賣口乖狂數JW優點：「佢係我哋幾個中最識得理財及時間管理等等，份人又成熟對人又好，好有老闆娘姿態，恭喜佢搵到份好適合佢嘅副業。」JW在旁聞得好友「擦鞋」，即無奈苦笑。