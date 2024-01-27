走進邊疆小鎮　滑雪打卡睇靚景

冬日港人至愛到日本或韓國賞雪和滑雪，不過年年都去同一個地方是不是有點悶呢？位於中國吉林省的長白山也有一塊瑰麗碧玉的天池，日落時日照金山絢爛，圍爐煮茶充斥滿滿的愜意感。山腳下的邊陲小鎮延吉更有小韓國美譽，近日還因爲網紅彈幕牆而在小紅書走紅，還有朝鮮服寫真可體驗，以及享用當地的特色小吃、米酒等，大家一齊來趟冬日邊疆小眾遊吧！

長白山 金色日落雪景

長白山位於吉林省東南，早在《山海經》中就有記載，有着4千多年歷史，因主峰多白色浮石與積雪而得名，更有着「長相守，到白頭」的美好寓意。垂直景觀和火山地貌塑造了群峰雄偉、瀑飛泉湧、怪石嶙峋的景觀，當中以長白山天池最爲聞名。它是火山口塌陷而匯聚成的湖泊，也是世界上最深的高山湖泊之一，猶如一塊瑰麗的碧玉鑲嵌在群峰之中。在冬天，天池更會披上一層白紗，仙氣十足。目前，可從北坡和西坡欣賞天池，前者路途更爲平坦，可直接乘越野車到山頂，還能順便欣賞其他景點如長白瀑布、綠淵潭等，不過在山峰的阻擋下較難看到天池全景。後者則需要攀爬1,442層台階，但視野開闊，現時由於積雪太厚，只能乘坐雪地電單車上山，路途亦相當刺激。

清晨，不妨穿着毛茸茸的外衣，與身後碧藍如洗的自然景觀合影，而接近下午三點就有機會看到日照金山的景色，原本白皚皚的雪在夕陽的照耀下散發出粉金色。

北歐小鎮風情

游走山頂欣賞完天池，可以繼續前往白茫茫一片的雪嶺，有蓋着厚厚「雪被」的小木屋，被大雪染白的綠樹和活潑的麋鹿，整個雪嶺充滿北歐小鎮的氛圍，還可以體驗雪地電單子、滑雪圈、喂麋鹿、坐馬車和抱超萌的小狗等活動，見到小狗濕漉漉的眼神讓人不捨得放手。

冷冰冰的冬日裏怎少得了一杯暖身的熱茶？在雪地裏圍爐煮茶的體驗絕不能錯過，在流動的小溪旁喝一杯天然泉水所煮的醇香茶水，配上香軟的烤紅薯和橘子，不但格外的舒適愜意，還可以隨手一拍就有濃厚氛圍感的相片呢！

奧運級滑雪場

長白山除了美景外，還有豐富的娛樂休閒設施，皆因它與阿爾卑斯山、洛磯山並稱世界三大粉雪基地。地處世界北緯41°冰雪黃金緯度帶，擁有質地柔軟、乾爽的世界級粉雪資源，加上雪期由11月中旬持續到次年4月初，在滑行中更能感受到懸空的飄浮感。

其中，長白山萬達國際度假區三面環山的特殊地理環境造就了無風溫暖呵護的「港灣雪場」，更有冬奧會設計團隊Ecosign公司精心打造的43條、總長度達33公里的多變雪道，無論是專業級滑雪發燒友，還是冰雪運動愛好者，抑或是家庭休閒度假，都能在這裏找到樂趣。

在冰天雪地中漂流大家又試過嗎？位於西坡的長白山原始生態第一漂，全程約40分鐘，水流平緩，不怕打濕衣服。想擁有特別體驗，建議在雪後的清晨前往，能夠慢慢欣賞沿途的白花花霧凇和樹排。大家可以穿上與雪景相呼應的白衣服，令相片構圖更為清新乾净。

同場加映：玩轉「小韓國」延吉

欣賞完雪景，玩了不少冰雪項目，是時候體驗地方特色，包括中韓雙語的招牌、朝鮮服寫真，以及囊括各種特色小吃、商品的綜合型市場。延吉這座小城因爲濃重的「韓」味成爲小紅書上人氣爆燈的小眾旅遊地點，而且距離長白山只有約2小時車程，簡單易達。

網紅彈幕牆

位於延邊大學對面的大廈，因整面的霓虹燈招牌神似令人眼花繚亂的彈幕，而成爲延吉的熱門打卡點。特別是夜晚，五彩繽紛的漢字與韓文並存的燈牌，令街道更加的燈火璀璨，配上車水馬龍的馬路，無論是拍景還是拍人，效果都一流。

覺得兩手空空，也可以來一杯有「延吉」字樣的茶飲，別具特色。亮燈時間為晚上7時至10時，而晚上7時至8時也正是人流量最多的時候，可以先在附近的餐廳吃完晚飯後，再逛街打卡。

朝鮮服寫真

想打造獨特回憶，大可以到中國朝鮮民俗園拍一輯朝鮮服寫真。民俗園位於延吉市延南路，由傳統文化展示區、百年老宅、傳統體育區、民俗活動和傳統飲食五大區域組成。想拍建築群，可以站在北門外的街道，蜿蜒的馬路配上層層曡曡的民俗建築，極具空間感。想要嘗試小紅書熱議的「朝鮮公主」寫真，則可提前預約民俗園裏的寫真館，妝容、髮型、服裝、攝影都有專人負責，而且冬日的民俗園銀裝素裹，白雪覆蓋下的建築有着別樣的美麗。不妨選擇顏色淡雅的朝鮮服，耳側別上花朵髮飾，妝面精緻而素淨，韓味突出。

逛地道市場

延吉還有兩個知名市場，分別是東方水上市場和西市場，前者是當地煙火氣十足的傳統早市，後者則是包羅萬有的綜合性市場，滿足當地人的日常所需。不妨早些起身，趕個早集，在霧氣繚繞的早餐攤買些地道的早餐，如打糕、米腸、湯飯等，暖胃又可口。

逛完早市，可趕及西市場營業，一共5層高的商場，能選購到各種商品，不僅能即場試吃，還有郵寄服務，十分貼心。當地人的惹味零食，酥脆的明太魚骨、黃花魚，香口的魷魚片、明太魚片等都不能錯過，配上入口香醇的米酒，好吃到停不了嘴。米酒有多種口味，包括奶油、蜜桃、椰椰、芝士味等，總有一款滿意。

邊界的魅力

在延吉乘坐15分鐘左右高鐵可達圖們市，這裏因爲毗邻朝鲜而聞名。出站後坐9路巴士到終點站圖們口岸，口岸中間有一段路軌，十分適合打卡。再步行10分鐘就到了界碑，而對面山頂就是南陽亭，能夠眺望神秘的北韓南陽市，一排排的小房子和農田，還有站崗的士兵，偶爾也能看到兩三個人在田間走動。